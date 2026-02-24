プレミアで流行る“密集CK”に…マン・U守護神「やり過ぎだね」

マンチェスター・ユナイテッドのベルギー代表GKセンヌ・ラメンスが、プレミアリーグで流行しているCKの戦術について言及した。『The Athletic』などが伝えた。

マンチェスター・Uは23日に行われたプレミアリーグ第27節でエヴァートンと対戦した。この試合、マンチェスター・Uはエヴァートンのフィジカルを活かした攻撃に苦しむもこれを耐えると、71分にカウンターからベンヤミン・シェシュコが先制弾。これを決勝点としたチームはマイケル・キャリック監督体制での6試合で5勝1分けとし、4位の座をキープした。

エヴァートンはこの試合、CK時にゴール前に多くの選手を配置し、密集からの混戦を生み出す戦術を採用。それでも、マンチェスター・Uはラメンスが安定感のあるハイボール対応を続け、エヴァートンの攻撃に対処した。

試合後、ラメンスは相手のCKについて、「個人的には、ちょっとやり過ぎだったと思う。ゴールの中に入りこまなければならなくて、ラインの後ろに回らないと前に出ることができない状況だった。（対応が）ますます難しくなっている」と嘆きつつも、「コーナーキックやセットプレーが難しくなることは覚悟していた。（対応は）僕の強みでもあるから。ちょっと多すぎるけど、審判もしっかり見るのは難しいからね」と状況への理解も示していた。

今節の結果、3位のアストン・ヴィラと勝ち点3差となったマンチェスター・U、3月1日に行われる次節でクリスタル・パレスをホームに迎える。