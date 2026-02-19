FC東京vs横浜FMの国立試合でゴールデンボンバーがSPECIAL LIVE「僕たちもワクワクMAXです！」

FC東京は19日、3月7日に行われる明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTグループ第5節横浜F・マリノス戦(14時キックオフ/MUFGスタジアム)の『国立MAX熱戦』スペシャルゲストとして、ゴールデンボンバーさん（以下：敬称略）が来場し、SPECIAL LIVEを実施すると発表した。

ゴールデンボンバーは、鬼龍院翔さん、喜矢武豊さん、歌広場淳さん、樽美酒研二さんの4人からなるヴィジュアル系エアーバンド。代表曲『女々しくて』で4年連続紅白歌合戦に出場し、オリコンカラオケランキングの当時歴代1位となる51週連続1位を獲得した。

2024年にはバンド結成20周年を迎え、2025年1月にはぴあアリーナMMにて20周年アリーナライブを2日間敢行。2026年7月より『ファンクラブ限定ライブツアー2026〜超厄年祭〜』を開催予定だ。

ゴールデンボンバーによる『国立MAX熱戦』SPECIAL LIVEは、キックオフ前の13時40分頃を予定。 メインスタンド側およびホーム自由席側ピッチレベルで実施される（天候などの影響により予告なく実施場所を変更する場合がある）。

FC東京vs横浜FM戦でのSPECIAL LIVEに際し、ゴールデンボンバーはコメントを寄せた。

「FC東京ファン・サポーターのみなさま、ゴールデンボンバーです！ MUFGスタジアム(国立競技場)での初めてのパフォーマンスということで、僕たちもワクワクMAXです！！この“国立MAX熱戦SPECIAL LIVE“でスタジアムを青赤MAXで盛り上げられるように頑張りますので何卒よろしくお願いします！ 当日、MUFGスタジアム(国立競技場)でお会いしましょう！」

■対象試合詳細

2026年3月7日(土）

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド EASTグループ

第5節 FC東京 vs 横浜F・マリノス

14:00キックオフ／MUFGスタジアム(国立競技場)

▶試合詳細は公式HPまで。