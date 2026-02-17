スカパー！『Jリーグラボ』に森保一日本代表監督が登場！「あまりお話ししたことがない内容」など質問攻め！

スカパー！は17日、サッカー番組『Jリーグラボ』で、2月27日と3月27日の放送回にサッカー日本代表監督の森保一氏がゲストとして登場すると発表した。

2012年より放送・配信している、Jリーグチェアマンの野々村芳和氏をメインMCに据えたサッカー番組『Jリーグラボ』。今回の研究テーマは「日本代表監督」で、森保監督にMC野々村チェアマンと、ゲスト研修員の元日本代表・水沼貴史氏と福田正博氏が質問攻め。

代表メンバーはどのように選定しているのか、これまでの経験をどう活かすのか、リーグシーズン移行の影響など、日本サッカーにとって重要なこのタイミングに、Jリーグチェアマン×日本代表監督で日本サッカーの挑戦と未来を見つめる特別回となっている。

■サッカー日本代表監督・森保一氏収録後コメント

●Jリーグラボご出演はいかがでしたか?

「4年ぶりに『Jリーグラボ』に出演させていただき、大変うれしく思います。前回出演させていただいた時とは、日本代表を取り巻く環境も、Jリーグの立ち位置も大きく変化していると感じています。そのような中で、野々村チェアマン、そして水沼さん、福田さんと、日本サッカーの現在地や未来について意見を交わすことができ、とても楽しい時間となりました」

「サッカー日本代表についての話題はもちろんのこと、私自身のこれまでの歩みや私生活についても、先輩方から多くのご質問をいただきました。これまであまりお話ししたことがない内容にも触れていただき、少し恥ずかしさもありましたが、終始和やかな雰囲気の中で楽しく収録に臨むことができました。今回の放送が、ファン・サポーターの皆さんにとって、日本代表やJリーグをより身近に感じていただける機会になればうれしいです。ぜひご覧ください」

■放送・配信概要

・番組名 :Jリーグラボ#154(前編)

・放送配信日時 :2026 年 2 月 27 日(金)9:30-10:00

・番組名 :Jリーグラボ#155(後編)

・放送配信日時 :2026 年 3 月 27 日(金)10:00-10:30

・放送チャンネル:スポーツライブ+(Ch.580)

※スカパー! 番組配信でも視聴可能

・配信 :スカパー! 動画ストア SPOOX「サッカーLIVE」

Amazon Prime Video チャンネル「サッカーLIVE ライト」