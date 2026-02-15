川崎フロンターレのGKスベンド・ブローダーセンがジェフユナイテッド市原・千葉戦を振り返った。

川崎Fは15日に行われた明治安田J1百年構想リーグのEAST第2節で千葉と対戦。試合は0-0で90分を終え、PK戦へ。PK戦では10人目までもつれ込んだ中、GKブローダーセンがセーブ。最後は家長昭博が成功させ、川崎Fが勝ち点2を獲得した。

試合後、勝ち点2をもたらしたブローダーセンは「本当にありがとうございます。（PK戦は）長かったですね。僕たちも相手も、時間がかかる（長くなると）ともちろんプレッシャーが高まります。アキさん（家長）が最後に決めて、僕が蹴らなくて良かった（笑）」と、すべて流暢な日本語でインタビューに答えた。

「相手も僕のやり方をわかってきて（研究）してきて、先に動かないように、最後まで（動くのを）待ちました。最後、止めることができて良かったですね」

「前半はたくさん攻められて苦しい時間がありましたが、全員で守れました。後半はよりコントロールできました。明らかなチャンスは少なかったら、引き分けは大丈夫（良い結果）。守備の無失点に関しては、いつもどおり良かったです」

そして最後は今後に向けて、「無失点で続けたいです。攻撃も後ろから良いつなぎを見せたい」と語り、よりパフォーマンスを向上させることを見据えた。