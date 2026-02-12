逃げ切りたいアーセナルに痛手…ハヴァーツが負傷で再離脱へ

アーセナル（プレミアリーグ）FWカイ・ハヴァーツが負傷によって離脱するようだ。

昨年2月にハムストリングを負傷して長期離脱したハヴァーツは、今季開幕直後にもひざを負傷し、再び長期離脱。それでも先月11日に行われたFAカップのポーツマス戦で復帰し、先月末のUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズの最終節で先発に復帰。

直近の公式戦4試合で2得点2アシストを記録するなど好調を維持していたが、筋肉系の負傷で離脱を余儀なくされるようだ。

イギリス『BBC』によれば、ハヴァーツは最大で4試合を欠場する可能性があるという。現地時間12日のプレミアリーグ第26節ブレントフォード戦は欠場する見込みで、その後のFAカップウィガン戦、27節ウルヴァーハンプトン、28節トッテナム戦についても出られる可能性は少ないようだ。

なお、ハヴァーツのケガの詳細は明らかになっていないが、アーセナルはスペイン代表MFミケル・メリーノや、イングランド代表FWブカヨ・サカらをはじめ、複数の負傷者を抱えている。

プレミアリーグ首位を走るアーセナルは、2位マンチェスター・シティとの勝ち点差が暫定的に「3」に迫っており、正念場を迎えている。