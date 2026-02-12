アジアカップ2026に挑むなでしこジャパンのメンバーが発表！背番号10は長野風花に決定

日本サッカー協会（JFA）は12日、オーストリアで開催されるAFCアジアカップを戦うなでしこジャパンのメンバーを発表した。
来月1日から21日まで開催される女子アジア杯。グループCの日本は、4日にチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎えた後、インド、ベトナムと対戦する。
2022にインドで行われた前回大会は準決勝で中国に敗れた日本代表。ニルス・ニールセン監督の下で挑む今大会のメンバーには、熊谷紗希をはじめ、リヴァプールの清水梨紗や背番号10に長野風花、マンチェスター・シティの長谷川唯ら26選手が順当に選出された。
2027年に開催されるFIFA女子ワールドカップの予選も兼ねている今大会では、計6チームにW杯への直接出場権が与えられる。
準々決勝で勝利した4チームにW杯出場権が与えられ、その後敗れた4チームによる組み合わせでの対戦における勝利2チームがW杯出場権を獲得。敗れた2チームは大陸間プレーオフへの出場権を手にする。
アジア杯を戦うなでしこジャパンメンバーは以下の通り。
▼GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
▼DF
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）
21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）
▼MF
24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）
20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）
▼FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）