アジアカップ2026に挑むなでしこジャパンのメンバーが発表！背番号10は長野風花に決定

日本サッカー協会（JFA）は12日、オーストリアで開催されるAFCアジアカップを戦うなでしこジャパンのメンバーを発表した。

来月1日から21日まで開催される女子アジア杯。グループCの日本は、4日にチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎えた後、インド、ベトナムと対戦する。

2022にインドで行われた前回大会は準決勝で中国に敗れた日本代表。ニルス・ニールセン監督の下で挑む今大会のメンバーには、熊谷紗希をはじめ、リヴァプールの清水梨紗や背番号10に長野風花、マンチェスター・シティの長谷川唯ら26選手が順当に選出された。

2027年に開催されるFIFA女子ワールドカップの予選も兼ねている今大会では、計6チームにW杯への直接出場権が与えられる。

準々決勝で勝利した4チームにW杯出場権が与えられ、その後敗れた4チームによる組み合わせでの対戦における勝利2チームがW杯出場権を獲得。敗れた2チームは大陸間プレーオフへの出場権を手にする。

アジア杯を戦うなでしこジャパンメンバーは以下の通り。

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

▼DF

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

▼MF

24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

▼FW

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）