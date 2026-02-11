ルーニー痛烈批判、「5連勝で散髪男」に嫌悪感「マジでイラつく」

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドである元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏が、SNSで話題をさらっているファンについて言及した。

先月5日にルベン・アモリム監督を解任したマンチェスター・Uは、ダレン・フレッチャー氏の暫定指揮を経て、キャリック監督が今季終了時までチームを率いることに。すると、マンチェスター・シティ撃破を皮切りに、アーセナル、フラム、トッテナムと難敵相手に次々と勝利し、リーグ4連勝を達成した。

5連勝が懸かるウェストハム戦を前に、イングランドで大きな話題となったのは、フランク・イレットさんというマンチェスター・Uのファン。イレットさんは「マンチェスター・Uが5連勝するまで髪を切らない」と公言し、この行動を始めた2024年10月5日以降、一度も散髪せずに髪を伸ばし続けている。

そして、ウェストハム戦では1-1のドローに。イレットさんのチャレンジは継続となった。ルーニー氏は試合前、『No Tippy Tappy Football』のポットキャストで、イレットさんについて「ヤツにはどこかに行ってもらいたい。マジでイラつくね。マイケル・キャリックとマンチェスター・ユナイテッドが5連勝を目指しているのに、話題はコイツの髪のことなんて。ユナイテッドが勝ったら自分に関係なくなるだろうから、落ち込むだろう」と嫌悪感を示して批判した。

なお、マンチェスター・Uはウェストハム戦でドローも、キャリック体制で4勝1分け無敗とし、4位を維持。23日に行われる次節では、敵地でエヴァートンと対戦する。