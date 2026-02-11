「全てを備えている」元マン・Uスターがカゼミーロ後継者に推す選手は？

元イングランド代表MFオーウェン・ハーグリーブス氏が、古巣マンチェスター・ユナイテッドが獲得すべきMFを語った。

マイケル・キャリック監督就任後、マンチェスター・シティとアーセナル、フラム、トッテナムを相手に4連勝して復調したマンチェスター・U。10日のウェストハム戦は1-1で引き分けたものの、現在4位とチャンピオンズリーグ出場圏内フィニッシュを狙える状況となっている。

そのマンチェスター・Uでは、キャリック体制後にMFコビー・メイヌーが存在感を示しているが、同選手と中盤で良いコンビとなっているMFカゼミーロの今季終了後の退団が決定済み。ハーグリーブス氏は『GOAL』に対し、カゼミーロの後継者に相応しい選手として、クリスタル・パレスMFアダム・ウォートンとノッティンガム・フォレストMFエリオット・アンダーソンの名前を挙げた。

「アダム・ウォートンは本当に素晴らしい選手だ。とても頭が良く、起点となるパスを出せてテンポを上げることができる。エリオット・アンダーソンは少し特徴が異なる。より体格があり、よりアグレッシブな選手だ」

「二人とも非常に才能のある若手だが、私は今のところエリオット派だ。彼はデクラン・ライスを彷彿とさせる。チャンスを得ることができれば、それをしっかりとモノにするという点でね。急速に成長しているし、どんどん良くなっている。フィジカルもスキルもすべてを兼ね備えている。個性があるのも良いね」

現在23歳のアンダーソンは、ニューカッスルのユースからトップチームデビュー後、2024年夏にN・フォレストに移籍。昨年9月にはイングランド代表デビューを果たし、代表でも中心となりつつある。