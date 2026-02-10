キャリック、「マン・U5連勝まで髪を切らない」ファンに言及

マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が、SNSで話題となっているファンについて言及した。

先月5日にルベン・アモリム監督を解任したマンチェスター・Uは、ダレン・フレッチャー氏の暫定指揮を経て、キャリック監督が今季終了時までチームを率いることに。すると、マンチェスター・シティ撃破を皮切りに、アーセナル、フラム、トッテナムと難敵相手に次々と勝利し、リーグ4連勝を達成した。

10日にプレミアリーグ第26節、敵地でのウェストハム戦を控える中で、SNSで話題となっているのはフランク・イレットさんというマンチェスター・Uのファン。イレットさんは「マンチェスター・Uが5連勝するまで髪を切らない」と公言し、この行動を始めた2024年10月5日以降、一度も散髪せずに髪を伸ばし続けている。

キャリック監督は試合前会見で、このファンについて問われると、「知ってるよ。子どもたちが教えてくれたんだ。ただ、プロのチームとしてそれを話題にすることはない。やっていることは理解しているし、微笑ましいことだ。それでも、それがチームに影響することはない」と返した。

一方、あと1勝で待望の散髪となるイレット氏は「もうすぐ髪を切ることができる。次はウェストハムだ。チャレンジ開始から4連勝は初めて。キャリック、本当にありがとう！」とウェストハム戦の勝利を願っていた。