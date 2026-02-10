Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Carrick(C)Getty Images
RON

キャリック、「マン・U5連勝まで髪を切らない」ファンに言及

【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッドは、10日のプレミアリーグ第26節、ウェストハム戦で5連勝を狙う。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が、SNSで話題となっているファンについて言及した。

先月5日にルベン・アモリム監督を解任したマンチェスター・Uは、ダレン・フレッチャー氏の暫定指揮を経て、キャリック監督が今季終了時までチームを率いることに。すると、マンチェスター・シティ撃破を皮切りに、アーセナル、フラム、トッテナムと難敵相手に次々と勝利し、リーグ4連勝を達成した。

10日にプレミアリーグ第26節、敵地でのウェストハム戦を控える中で、SNSで話題となっているのはフランク・イレットさんというマンチェスター・Uのファン。イレットさんは「マンチェスター・Uが5連勝するまで髪を切らない」と公言し、この行動を始めた2024年10月5日以降、一度も散髪せずに髪を伸ばし続けている。

キャリック監督は試合前会見で、このファンについて問われると、「知ってるよ。子どもたちが教えてくれたんだ。ただ、プロのチームとしてそれを話題にすることはない。やっていることは理解しているし、微笑ましいことだ。それでも、それがチームに影響することはない」と返した。

一方、あと1勝で待望の散髪となるイレット氏は「もうすぐ髪を切ることができる。次はウェストハムだ。チャレンジ開始から4連勝は初めて。キャリック、本当にありがとう！」とウェストハム戦の勝利を願っていた。

広告
0