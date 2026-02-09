敗因はピッチのせい？アトレティコ・マドリー内で意見が分かれる「正直に言って良くない」「関係ない」

アトレティコ・マドリー（ラ・リーガ）のMFコケが、ピッチの状態に言及した。

ラ・リーガ第23節でベティスと対戦したアトレティコ。優勝争いに残り続けるためにも勝ち点3がほしい一戦だったが、前半のうちに失点。そのまま逆転できないまま、0-1で敗北。

10連勝中だった本拠地メトロポリターノでの今季ラ・リーガ初黒星を喫した。

試合後、コケは「相手があんなに後ろに下がっていたから、我々は正確なプレーができなかった。我々はワンタッチサッカーができなかったんだ。ピッチも助けてはくれなかった」と敗因の一端がピッチ状況にあったと説明した。『マルカ』が伝えた。

「正直に言って、（ピッチの状態は）良くない。足が滑って、ボールも浮き上がってしまうんだ。アトレティコのようなチームは、ピッチの状態が良好でないとプレーできない。高いレベルでプレーすることが求められており、そのためには質の高いピッチ、質の高い芝が必要だ」

一方でアトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督は、選手たちの実力不足だと指摘。「私はサッカー選手ではない。プレーしているのは彼らであり、彼らも理解しているはず。試合は良いピッチ、悪いピッチ関係なく、普通のピッチで行われてきた。今日はグラウンドのせいで負けたわけではない」と言い切った。

ラ・リーガで3位につけるアトレティコは、首位バルセロナに勝ち点差を13まで広げられた。