J1百年構想リーグ開幕戦の長崎vs広島がBS10で全国無料生中継！ 松井大輔氏ら豪華なトリプル解説で放送

全国無料のBS放送局『BS10』は5日、6日から開幕する『明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第1節V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島』戦を全国無料で生中継すると発表した。

昨季のJ2リーグを2位でフィニッシュしてJ1に復帰した長崎と、JリーグYBCルヴァンカップを制した広島による開幕戦。当日の午後6時 から放送される試合直前スペシャル企画には元日本代表の松井大輔氏をはじめ、元広島の森﨑和幸氏と、元長崎の島田譲氏も参加する。

番組では両クラブの昨シーズンハイライトや明治安田J1百年構想リーグの見どころ・展望を徹底解説。午後7時キックオフの試合中継と合わせてトリプル解説で放送する。

また、試合前とハーフタイムには平和への想いをこめた「Little Glee Monster× Jリーグ SPECIAL LIVE」も放送。長崎と広島の8年ぶりの『PEACE MATCH』が、BS10の生中継で楽しめる。

▼明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第1節「V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島」 放送概要

■午後6時からのスペシャル企画

『KO 直前！J リーグ開幕戦 長崎×広島 ~明治安田J1百年構想リーグ 第1節～』

【放送内容】シーズンハイライトや明治安田J1百年構想リーグの見どころ＆展望を元日本代表の松井大輔氏と、8年前の長崎 vs 広島『PEACE MATCH』に出場した森﨑和幸氏（元サンフレッチェ広島）・島田譲氏（元 V・ファーレン長崎）が徹底解説するスペシャル企画！平和への祈りを込めた「Little Glee Monster × Jリーグ SPECIAL LIVE」や「長崎生まれ、広島育ち」を自認し、両地に深い愛着を持つ日本代表の森保一監督からの独占スペシャルメッセージもお届け。

【出演】

松井大輔氏（元サッカー日本代表）

森﨑和幸氏（元サンフレッチェ広島／現 サンフレッチェ広島育成部）

島田譲氏（元V・ファーレン長崎／現 クリアソン新宿所属）

宮澤奎太BS10アナウンサー

■午後6時55分から試合中継／『J リーグ開幕戦 長崎×広島 ～2026 明治安田 J1 百年構想リーグ 第 1 節～』

J1開幕！8年ぶり復帰の長崎が新生・広島を迎え撃つ。平和への祈りを込めた「PEACE MATCH」。ハーフタイムには Little Glee Monster 再登場！

【解説】 松井大輔氏／森﨑和幸氏／島田譲氏 【実況】宮澤奎太氏（BS10 アナウンサー）