Jリーグ、東西開催の百年構想リーグで『桃鉄2』とのコラボを発表！

Jリーグは5日、明治安田Jリーグ百年構想リーグにおいて、人気ゲーム『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～』とコラボレーションを実施すると発表した。

明治安田Jリーグ百年構想リーグは、2026年8月のシーズン移行前に開催される特別な大会。Jリーグ全60クラブが地域リーグラウンドとして、EAST：東、WEST：西に分かれて戦う。地域リーグラウンドで確定した順位をもとに、プレーオフラウンドでは東西のクラブ同士が対戦し、最終順位を決定するレギュレーションとなっている。

「桃太郎電鉄」シリーズの最新作である『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～』は、「東日本編」「西日本編」の2つのマップが登場するシステム。プレーヤーは参加したい地域を選んで遊ぶことができる。

Jリーグは、ともに「東」・「西」に分かれた「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」と『桃太郎電鉄2』の共通点を生かしたコラボレーションを実施。今後、全国のスタジアムで開催される試合において、コラボレーションに関連した各種イベントを実施していくとのことだ。

■Jリーグ×「桃鉄」コラボイベント限定キーホルダーをゲットしよう！

Jリーグ×「桃鉄」コラボイベントとして、Jリーグ×「桃鉄」コラボの限定キーホルダーをスタジアムでプレゼント！

コラボキービジュアルと、あなたの町の「地域名」が描かれたオリジナルグッズをゲットしよう！

※限定キーホルダー、その他コラボイベントの詳細・日時・開催地域は後日ご案内いたします。

（一部地域ではイベントが実施されない場合があります）。

※キーホルダーの配布数量には限りがあります。また配布条件や対象は試合によって異なります。

（グッズ付きチケットや会員限定での配布となる場合がございます）。

※イベント内容は予定であり、予告なく変更または中止となる場合がございます。

■「桃太郎電鉄」とは

1988年の発売以来、37年以上にわたり幅広い世代に親しまれてきたボードゲームシリーズです。プレイヤーは鉄道会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、設定した年数終了時に最も多くの資産を持っているプレイヤーが勝利となります。

前作 『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～』 は累計販売本数400万本を突破、世界を舞台にした 『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～』 も150万本を超えるヒット作となっています。2025年11月には、シリーズ史上最大ボリュームの最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』が発売されました。

■なぜ『桃鉄2』と明治安田Jリーグ百年構想リーグがコラボ？

明治安田Jリーグ百年構想リーグは、2026年8月のシーズン移行前に開催する特別な大会です。

1993年に開幕し33年を経たJリーグが、シーズン移行という大きな節目を迎えてからも、サッカーの普及やスポーツ文化の振興をはじめとする理念の実現に取り組み続ける強い決意を反映し、「Jリーグ百年構想～スポーツで、もっと、幸せな国へ。」というJリーグの理念を分かりやすく伝えるために掲げてきたスローガンを本大会の名称に採用しました。東西それぞれのグループでの戦いが繰り広げられる今回の大会は、わが町のクラブが60クラブまで広がったからこそ実現できる大会です。Jリーグ百年構想の実現に向け、これからのJリーグがこれまで培った数々の歴史とともに地域の名前を掲げ、世界の舞台へ挑戦できるフィールドへと、さらに発展し続ける未来への意思も込められています。

2025年11月に発売された『桃太郎電鉄２』においても「東日本編」「西日本編」の2つのマップが登場し、地域の特産品や名産にちなんだ物件が多数登場するなど、日本全国の魅力を体験できる内容となっており、ともに「東」・「西」に分かれた「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」と『桃太郎電鉄2』で、日本全国の地域を盛り上げていきます。