ルール変更求める「高額で選手を獲得したのに…」マンチェスター・C指揮官グアルディオラ、グエイの出場めぐって不満

マンチェスター・シティ（プレミアリーグ）のジョゼップ・グアルディオラ監督が、ルール変更を求めた。

カラバオカップ（リーグ杯）準決勝のセカンドレグでニューカッスル・ユナイテッドを3-1で撃破したシティ。2戦合計5-1で勝利して、アーセナルとの決勝戦に駒を進めたが、グアルディオラ監督には不満があったようだ。

今冬にクリスタル・パレスからDFマーク・グエイを獲得したシティだが、同試合ではルール上出場できず。準決勝ファーストレグ以降に加入したグエイには出場資格がなく、現行ルールのままでは決勝戦でもピッチに立てない。

これを受けてグアルディオラ監督は「なぜ彼が決勝に出場できないのか理解できない」と不満をもらした。『BBC』が伝えた。

「高額で選手を獲得したのに、理解できないルールでプレーできない。変更してもらえることを願う」

移籍金約2000万ポンド（約42億円）を費やしたグエイの出場可否が不透明となっているシティ。指揮官は「我々が彼の給料を払っているし、彼は我々の選手だ」と説明し、大会側に許可を求めるという。

「クラブには、必ず問い合わせるべきだと言った。私はもう長い間ここにいるのに、なぜ彼が3月の決勝に出場できないのか理解できない」