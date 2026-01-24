三笘薫、スーパーアシストは幻に…ブライトンが敵地でフラムに逆転負け

日本代表FW三笘薫が所属するブライトンは24日、プレミアリーグ第23節でフラムとのアウェー戦を迎えた。

ここまで勝ち点30で12位のブライトンと、同31のフラムが対戦。三笘はリーグ4試合連続スタメン入りし、定位置の左ウイングとしてピッチに立った。

試合序盤はホームのフラムが主導権を握るも、28分にブライトンが最初のチャンスをモノにする。左サイドでボールを持ったアヤリがカットインしてボックス左に入ると、右足を強振。強烈なシュートがGKの手を弾いてゴール左に突き刺さり、アヤリのスーパーゴールでブライトンがリードする。

これで勢いに乗ったブライトンは続く30分、ボックス左に走りこんだ三笘がロングフィードを左足でトラップして、そのままシュート。しかし、前に出てきたGKレノのセーブに遭い、この決定機は防がれた。

0-0で迎えた後半は、ブライトンが積極的に2点目を狙いにいく。しかし73分、フラムはロングフィードでボックス右に抜けた途中出場のチュクウェゼがGKとの一対一を制し、同点弾を挙げる。

それでも、ブライトンは直後、三笘が見事なプレーを披露。カウンターから自陣正面でボールを受けた三笘が縦へのドリブルを仕掛けて侵攻。DF3選手の注意を引き付けてスルーパスを出すと、これでゴール前に抜けたウェルベックがネットを揺らすが、わずかにオフサイドで取り消しに。三笘のスーパーアシストも幻となった。

その後、ウェルベックの枠内へのヘディングでの決定機もGKレノに防がれたブライトンに対し、フラムは試合終了間際に劇的弾。アディショナルタイム2分、ペナルティアーク右の手前でFKを獲得すると、ウィルソンが直接狙う。ゴール左への強烈なシュートがGKの手を弾いてネットを揺らし、フラムが勝ち越した。

結局、これが決勝点に。ブライトンが5試合ぶりの黒星を喫した一方、逆転勝利したフラムは2試合ぶりの白星を手にした。