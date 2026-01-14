構想外の2選手と「話し合わなければいけない」チェルシー新監督が明言「正直に言うよ…」

チェルシー（プレミアリーグ）の新監督に就任したリアム・ロシニアー監督が、構想外の選手についてコメントした。

今月6日にリーグ・アンのストラスブールからチェルシーの監督に就任すると発表されたロシニアー氏。プレミアリーグやカップ戦でのタイトル争いはもちろん、所属選手たちのマネジメントにも力を注ぐ構えだ。

同監督は、実質的に構想外となっているFWラヒーム・スターリングとDFアクセル・ディサシについて「彼らと話し合うつもりだ。ご存じの通り、今は1月だ」と、今後の去就について面談を実施すると明かした。

「正直に言って、彼らと話し合わなければいけない。クラブとも話し合わなければいけない。本当に正直に言うよ。文字通り、優先事項のリストに目を通さなければいけない。今後数日中にやることだ」

両選手はエンツォ・マレスカ前監督の下では出場機会に恵まれず、トップチームとは別メニューでのトレーニングとなっている。

指揮官は「ラヒームは素晴らしいキャリアを築いてきた。私は彼を心から尊敬している。アクセルは、私が長年本当に大好きな選手だ」と、両選手へのリスペクトを口にした。

スターリングにはナポリが関心を示しているとされており、ディサシにはローマとリヨンが獲得を模索しているという。しかしチェルシーは現在FIFA（国際サッカー連盟）の規定によって、海外へのローン移籍選手を制限されており（最大6名）、両選手がローン移籍するためには、その枠を空ける必要がある。

2022年に加入したスターリングは同クラブでここまで公式戦81試合19得点を記録。一方のディサシは2023年夏に加入し、ここまで公式戦61試合5得点となっている。