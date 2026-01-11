このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
tanaka(C)Getty Images
RON

MF田中碧が決勝弾！ リーズが逆転勝利でFAカップ4回戦進出

【欧州・海外サッカー ニュース】FAカップ3回戦のダービー・カウンティ対リーズが開催。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

日本代表MF田中碧が所属するリーズは11日、FAカップ3回戦でダービー・カウンティとのアウェー戦を迎えた。

今大会初戦となるリーズが、チャンピオンシップ（イングランド2部）のダービーと対戦。プレミアリーグで5試合連続途中出場となっていた田中はこの試合でスタメンのチャンスを得た。

試合は、地力に勝るリーズが序盤から主導権を掌握。そのリーズは31分、スルーパスでゴール正面に抜けたヌメチャがGKゼッターストロムに倒されてPKを獲得。だが、キッカーのピローがゴール左に放ったシュートは完璧に読んだGKにストップされる。

すると、直後にダービーが先手を取る。ボックス左でのブラケットテイラーの仕掛けはDFに阻まれるも、こぼれ球をブレアトンがシュート。これが決まり、ダービーが1点リードを手にした。

1点ビハインドで試合を折り返したリーズだが、迎えた後半に反撃に出る。55分にボックス右のニョントがシュートを突き刺して1-1と追いつくと、59分に田中が勝ち越し点を決める。ボックス左手前からピローがゴール右に放ったシュートはGKにセーブされるも、走りこんでいた田中がこぼれ球をすかさず押し込む。田中は先月のリヴァプール戦以来となる今季公式戦3ゴール目となった。

EFL チャンピオンシップ
プレストン・ノースエンド crest
プレストン・ノースエンド
PNE
ダービー・カウンティ crest
ダービー・カウンティ
DER
プレミアリーグ
リーズ crest
リーズ
LEE
フラム crest
フラム
FUL

その後、リーズはアディショナルタイムにカウンターからジャスティンが3点目を記録。3-1で逆転勝利し、4回戦へと駒を進めた。

広告
0