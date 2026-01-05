セレッソ大阪は5日、横浜FCからFW櫻川ソロモンが完全移籍で加入することを発表した。

現在24歳の櫻川は、ジェフユナイテッド市原・千葉のユースから2020年にトップチーム入り。2023シーズンのファジアーノ岡山への期限付き移籍を挟み、2024シーズンから横浜FCでプレーしてきた。2025シーズンは、明治安田J1リーグ35試合に出場し、4得点をマークした。

“フィジカルモンスター”とも評されるプレースタイルの櫻川はC大阪入りに際し、「セレッソ大阪という歴史ある素晴らしいクラブの一員になれることを、心から光栄に思います。セレッソの象徴である桜のユニフォームを身にまとい、ヨドコウ桜スタジアムでプレーできることを楽しみにしています。自分の持てる全ての力を出し切り、セレッソ大阪の勝利のために戦います。よろしくお願いいたします」と抱負。横浜FCを通じては、以下のように感謝を綴った。

「横浜FCに関わる全てのみなさま、2シーズン本当にありがとうございました。今年は僕にとって初めてのJ1でのチャレンジで難しい時期もあった中、支えてくれたサポーターの皆様に感謝しています。チームの目標であったJ1残留を果たせずに申し訳ない気持ちがある中、今回の移籍という決断をしました。移籍を決めたからにはしっかりと成長した姿をみなさんに見せられるように頑張ります。2シーズン本当にありがとうございました」