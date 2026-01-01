元なでしこジャパンMFが戸籍上の性別変更と結婚を発表「勇気を振り絞って公表」

元なでしこジャパンの山崎円美さんが戸籍上の性別変更と結婚したことを1日までに発表した。

現在35歳の山崎さんは現役時代、アルビレックス新潟レディースやAC長野パルセイロ・レディース、ジェフ千葉レディース、大宮アルディージャVENTUSなどでプレー。2023年にはなでしこジャパンに初招集され、A代表デビューを果たした。

山崎さんは「この度、勇気を振り絞り皆様にご報告させていただきます。(少し前の話にはなりますが)戸籍上の性別を変更し、男性となり、とっっっても素敵な女性の方と結婚致しました！」と報告。また、「実はサッカー選手を引退できた1番の理由はこの夢を叶える為でした」と明かし、「サッカー引退後、やっぱりすぐにはボールから離れられなく約1年間フットサルをさせていただきましたが、年齢的なタイムリミットもあり、、フットサルもすごく楽しかったのでもっと早くから出会いたかったなと思いながらも引退決断し、第2の夢へと向かいました」と思いを語った。

そして、「性別を変更する為には、もちろん治療が必で、時間がかかるし、自身の年齢、お相手の年齢を考慮すると今しかないタイミングだったのかなと思っております！(人生タイミングってやつですね)」とし、葛藤がありながらも公表に至った経緯を綴った。

「この事は公表にするつもりはなく、しれっと生きようと思っていたのですが、なんだか微妙に生きづらく、、久しぶりに会った方々にもびっくりさせちゃったりして困らせちゃったりするのもありますし、、そしてなにより、こんな生き方もあるんだ！って事をお伝えしたく勇気を振り絞って公表する決断をしました。(1年かかった笑)」

「まだまだ受け入れられなかったり賛否両論あるかと思いますが、誰かの価値観を広げられたり、誰かの道標になれたり、誰かの勇気や希望になれたらな！と思っております。昔(?)の自分自身は、結婚となると、相手はもちろん、相手の両親や家族の気持ちを考えると結婚はできないよなぁ、、と考えてました。いつの日か変わったこの気持ちのように、1人でも多くの人の気持ちを変えれたり、1人でも多くの人が生きやすい世の中になるための発信に繋がれたらなと、、」

「当たり前？(とは)普通？(とは)のような結婚、出産にも、人の何倍もの時間やお金を費やしますが、その分幸せも大きいなと実感してます！この公表をきっかけに、また少し世間にオープンできる自分であれるかな？と思っているので、色々とやりたい事を形にできるようがんばります。これからもたくさんの夢を叶えられるよう、なりたい自分になれるよう、現役時代同様突っ走ります笑」

「SNSで繋がれる大好きな皆様にご報告できた事嬉しく思います。みーんなが、ありのまま、自分らしく活きれる世の中になりますように。良いお年をお迎えください」