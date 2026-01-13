矢田旭が34歳で現役引退 「かけがえのない時間」…名古屋でのプロ入りから千葉、愛媛、北九州を渡り歩く

左足のキックやボールタッチなどで長らくJリーグで活躍を続けるMF矢田旭が現役引退を決めた。2024年からの所属先であるギラヴァンツ北九州が13日に発表している。

34歳MFは12年間のキャリアを北九州を含め、名古屋グランパス、ジェフユナイテッド千葉、愛媛FCで紡ぎ、通算ではJ1リーグで69試合2得点、J2リーグで127試合5得点、J3リーグで81試合4得点、リーグカップで20試合3得点、天皇杯で12試合1得点。昨季はJ3リーグで6試合、リーグカップで1試合、天皇杯で1試合の出場だった。

明治大学を経由してユース時代を過ごした名古屋でプロキャリアをスタートさせてから、計4クラブを渡り歩いた矢田は北九州の公式サイトを通じて、「2025シーズンをもちまして、プロサッカー選手を引退することを決断いたしました」と報告。これまでを振り返りながら、各方面に感謝の言葉を伝えた。

「名古屋グランパス、ジェフユナイテッド市原・千葉、愛媛FC、ギラヴァンツ北九州と、プロサッカー選手として12年間、かけがえのない時間を過ごさせていただきました。7歳からサッカーを始め、サッカーを通して多くの成長と、たくさんの方々との出会いを与えてもらいました」

「これまでに指導していただいた方々、目標に向かって切磋琢磨したチームメイト、そしてどんな時も応援してくださったファン・サポーターの皆さま、本当にありがとうございました。そして、いつもそばで支えてくれた家族のみんな。心から感謝しています」

「これからも自分らしく歩んでいきたいと思います。本当にありがとうございました」