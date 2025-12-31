【高校サッカー選手権：2回戦結果】前回王者と青森山田が敗れる…J内定コンビ躍動の昌平、インハイ王者・神村学園らが3回戦進出！

第104回全国高校サッカー選手権大会の2回戦が12月31日に各地で行われ、3回戦進出校が決定した。

前橋育英(群馬)と神戸弘陵学園(兵庫)の一戦は、神戸弘陵学園の池壱樹が前半に2ゴールを奪う展開に。連覇を狙う前橋育英は、終盤に関蒼葉がゴールネットを揺らして1点差に詰め寄るも、反撃はここまで。前回王者が2回戦で姿を消すこととなった。

昌平(埼玉)vs高知(高知)は、湘南ベルマーレ加入内定の山口豪太がゴラッソを決めれば、川崎フロンターレ加入内定の長璃喜が2ゴールを奪うなど、計4発で昌平が勝利している。

プレミアリーグ同士の対決となった青森山田(青森)vs大津(熊本)は、2-0で大津に軍配。インハイ王者・神村学園(鹿児島)は日髙元がハットトリックを達成するなど、圧巻の6ゴールで東海学園(愛知)に大勝した。そのほか、日大藤沢(神奈川)、東福岡(福岡)らが3回戦進出を決めている。

31日に行われた2回戦の結果、3回戦の対戦カードは以下の通り。3回戦は2026年1月2日に開催される。

■2回戦 結果

前橋育英(群馬) 1-2 神戸弘陵学園(兵庫)

尚志(福島) 2-1 山梨学院(山梨)

高川学園(山口) 2-2(PK:3-4) 帝京長岡(新潟)

昌平(埼玉) 4-0 高知(高知)

東海学園(愛知) 0-6 神村学園(鹿児島)

広島皆実(広島) 1-3 水口(滋賀)

聖和学園(宮城) 3-1 徳島市立(徳島)

岡山学芸館(岡山) 0-2 日大藤沢(神奈川)

東福岡(福岡) 6-0 秋田商(秋田)

興國(大阪) 1-1(PK:3-1) 浜松開誠館(静岡)

金沢学院大附(金沢) 0-1 鹿島学園(茨城)

堀越(東京A) 9-0 宇治山田商(三重)

富山第一(富山) 3-0 佐賀東(佐賀)

青森山田(青森) 0-2 大津(熊本)

奈良育英(奈良) 0-1 大分鶴崎(大分)

米子北(鳥取) 0-3 流通経済大柏(千葉)

■3回戦 対戦カード

神戸弘陵学園(兵庫)vs尚志(福島)

帝京長岡(新潟)vs昌平(埼玉)

神村学園(鹿児島)vs水口(滋賀)

聖和学園(宮城)vs日大藤沢(神奈川)

東福岡(福岡)vs興國(大阪)

鹿島学園(茨城)vs堀越(東京A)

富山第一(富山)vs大津(熊本)

大分鶴崎(大分)vs流通経済大柏(千葉)