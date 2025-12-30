「“もっとデカく・速く・強く”ならなければ」 FC東京の24歳DFがレンタルで福岡へ

アビスパ福岡は30日、FC東京からDF岡哲平の期限付き移籍加入を発表した。加入期間は2026年6月30日までで、その間はFC東京との公式戦に出られない。

現在24歳の岡はFC東京でU-15深川、U-18と進み、明治大学に進学。2024年にFC東京でプロ入りし、今季はJ1リーグで21試合に出場したが、シーズンが進むにつれ、出番が減少した。

岡は新天地を通じて「アビスパ福岡に関わるすべてのみなさま、FC東京から期限付き移籍で加入しました、岡哲平です。自分を必要としてくれたアビスパ福岡に感謝しています。博多の漢として気持ちを見せて、チームの勝利のために全身全霊で戦いますので、応援よろしくお願いします。スタジアムでお会いできることを楽しみにしています！ 5・4・3・2・1・GO！！」とコメントした。

一方のFC東京では「このたび、アビスパ福岡に期限付き移籍することになりました。東京をもっと熱狂させるために、まずは自分が“もっとデカく・速く・強く”ならなければいけないと思い、この挑戦を選びました。どこにいても、岡哲平を熱狂させられるよう、エナジー全開で戦い続けます。また青赤のユニフォームに袖を通す時には、必ず大きくなって帰ってきます。5・4・3・2・1・GO！！」と述べた。