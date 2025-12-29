福岡に湘南MF奥野耕平が完全移籍加入！ 「一つでも多くの勝利の喜びを皆さんと」

アビスパ福岡は29日、湘南ベルマーレからMF奥野耕平の完全移籍加入を発表した。

ガンバ大阪でJrユース、ユース、そしてトップチームと駆け上がり、世代別代表としてプレーした経験も持つ奥野。2023年3月から湘南に期限付き移籍を果たすと、翌年から完全移籍した。

今季はチームとしてJ2リーグ降格の憂き目に遭ったが、ボール奪取に優れる25歳MFはJ1リーグ31試合で2得点1アシストをマーク。G大阪時代から師事した山口智監督が退任したなか、自身も移籍の運びとなった。

在籍3年の湘南を通じては「この度、アビスパ福岡に移籍することになりました」と移籍を報告した上で、感謝と別れの言葉を伝えた。

「移籍を経験したことがない自分が、2023シーズン途中に期限付き移籍でオファーをもらい、希望と不安が入り混じった気持ちで湘南に向かっていたことを今でも覚えています。そんな中、智さん（山口智）をはじめとするスタッフ、サポーター、スポンサー、そして選手たちが暖かく迎え入れてくださいました」

「サッカー選手として湘南ベルマーレに何を残せたのかわかりませんが、J1初ゴールを湘南ベルマーレで記録し、ホーム新潟戦では自分のゴールで皆さんと喜べたことは、僕にとって幸せな思い出です。たくさんの愛をこの湘南ベルマーレで感じました。3年間、本当にありがとうございました」

新天地の福岡を通じては「湘南ベルマーレから来た奥野耕平です。自分のプレーを表現して、チームの力になれるように日々努力していきます。そして一つでも多くの勝利の喜びを皆さんと分かち合いたいと思います。これからよろしくお願いします」と意気込みを示している。