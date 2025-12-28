U-23日本代表、連覇かかるアジアカップメンバーを発表！ 佐藤⿓之介ら23名選出

日本サッカー協会（JFA）は28日、AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026に臨むU-23日本代表メンバーを発表した。

ロサンゼルス・オリンピックを目指す世代で構成される同代表はすでに森保一監督が率いるA代表にも活躍の場を広げている佐藤龍之介らがメンバー入り。連覇がかかる今大会の日本はシリア、UAE、カタールと同じグループBに入った。

大会は来年1月に開幕し、日本の初戦は7日のシリア戦で、10日にUAEと第2戦。13日の最終節でカタールと対戦する。以下がメンバーとなる。

GK

12.濱﨑知康（明治大学）

1.⼩林将天（FC東京）

23.荒⽊琉偉（ガンバ大阪）

DF

16.⼩泉佳絃（明治大学）

5.市原吏⾳（RB大宮アルディージャ）

2.梅⽊怜（FC今治）

21.関富貫太（桐蔭横浜大学）

4.永野修都（ガイナーレ⿃取）

3.⼟屋櫂⼤（川崎フロンターレ）

22.岡部タリクカナイ颯⽃（東洋大学）

15.森壮⼀朗（名古屋グランパス）

MF

8.⼤関友翔（川崎フロンターレ）

6.⼩倉幸成（法政大学）

7.⽯渡ネルソン（セレッソ大阪）

10.佐藤⿓之介（FC東京）

17.嶋本悠⼤（清⽔エスパルス）

14.川合徳孟（ジュビロ磐⽥）

FW

20.古⾕柊介（東京国際大学）

18.久⽶遥太（早稲⽥大学）

9.ンワディケ・ウチェブライアン世雄

11.横⼭夢樹（セレッソ大阪）

19.道脇豊（SKベフェレン/ベルギー）

13.⽯橋瀬凪（湘南ベルマーレ）