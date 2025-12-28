このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
emery(C)Getty Images
Emma Mizuki

エメリ監督をエースも大絶賛！ チェルシー戦に途中出場で2発のアストン・ヴィラFW「戦術の天才」

【欧州・海外サッカー ニュース】アストン・ヴィラFWオリー・ワトキンスがウナイ・エメリ監督を絶賛。

アストン・ヴィラの勢いが凄まじい。

公式戦10連勝中のアストン・ヴィラは27日のプレミアリーグ第18節でチェルシーと敵地で対戦。37分にジョアン・ペドロのゴールでリードを許したが、後半にオリー・ワトキンスの2ゴールで試合をひっくり返し、2-1で逆転勝利した。

前節のマンチェスター・ユナイテッドに続いて、チェルシーをも破り、進撃が止まらないアストン・ヴィラ。殊勲のワトキンスは試合後のイギリス『スカイスポーツ』で、3枚替えなどで采配がズバリ的中のウナイ・エメリ監督の手腕を称える。

「アメージングな勝利だ。個人としては途中から出場して、ゴールを決められて最高だよ。言葉通りだ。エメリはチェルシーがマンツーマンできたから、（システムを）変更した。追加の選手が必要だったんだ。戦術の天才だ」

そう指揮官を激賛したワトキンスは今季のプレミアで5得点という自身のここまでにも触れ、「当然ながら、まだ自分の理想には達していない。ストライカーとして、毎試合でゴールを決めたい。少しプレッシャーだけど、このゴールをきっかけにさらに前進していきたい」と述べた。

また、自チームの状況についても「相手は僕らを機にするようになってきている。『次はヴィラだ』ってね。僕らは目の前の試合を大切にし、自分たちのことに集中している。タイトルまでまだ遠いよ」と話している。

