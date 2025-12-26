このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグを映画館の巨大スクリーンで楽しもう！ U-NEXT、マンチェスターダービーなど注目2試合のライブビューイングイベントを開催

【サッカー 配信・放送 ニュース】動画配信サービス「U-NEXT」がプレミアリーグのライブビューイングイベントを実施すると発表。

プレミアリーグを全試合独占配信

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は26日、2026年1月17日（土）にサッカー・プレミアリーグのライブビューイングイベントを実施すると発表した。

今回は同日に予定するプレミアリーグ第22節で注目の2試合をTOHOシネマズとイオンシネマの計6会場でライブ配信。今回のライブビューイングでは21時30分から世界最高峰のダービーマッチであるマンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティの「マンチェスターダービー」を上映し、続いて24時からは遠藤航が所属するリヴァプールとバーンリーの一戦を届ける。

映画館ならではの大画面と音響設備で、現地スタジアムさながらの臨場感を演出。友人や同じクラブを応援するファン同士で、一体となって観戦を楽しめる特別な体験となる。2024年8月にプレミアリーグとの7年間にわたる国内独占配信契約を締結したU-NEXTは「今後もさまざまな形でより多くの皆さまにプレミアリーグ観戦の魅力をお伝えしてまいります」としている。

■開催概要

【日程】

プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
プレミアリーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
バーンリー crest
バーンリー
BUR

2026年1月17日（土） 21:30～

【上映カード】

1試合目　21:30キックオフ　マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ

2試合目　24:00キックオフ　リヴァプール vs バーンリー

【料金】

4,000円（税込）

【対象劇場】

TOHOシネマズ：新宿、なんば

イオンシネマ：板橋、幕張新都心、須坂、常滑

【チケット発売】

詳細は、各劇場のホームページをご確認ください。

TOHOシネマズ：2025年1月11日（日） 0:00より販売開始予定

https://www.tohotheater.jp/event/unextpremierleaguelv20260117.html

イオンシネマ：2025年12月28日（日） 0:00より販売開始予定

https://www.aeoncinema.com/cinema/event/2025/U-NEXT_PL0117/index.html

【来場者特典】

プレミアリーグロゴステッカーを来場者全員にプレゼント

