Jリーグ百年構想リーグ、各カテゴリーの第1節＆第2節日程が決定！ キックオフ時間や会場など

Jリーグは26日、明治安田Jリーグ百年構想リーグ各カテゴリー（J1とJ2・J3）における地域リーグラウンド第1節、第2節の日程を発表した。

新シーズンから秋春制に移行するJリーグ。J1リーグのオープニングマッチ3試合はいずれも金曜日に予定され、それぞれ19時キックオフが決まった。

そのほか、開幕からいきなりの実現となるセレッソ大阪とガンバ大阪の大阪ダービーはヤンマースタジアム長居にて16時キックオフで開催される。

以下が各カテゴリー第1節、第2節のスケジュールとなる。

■明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド

▽EAST

・第1節

2/6（金）

19:00 横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア ＠日産ス

2/7 (土)

13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 浦和レッズ ＠フクアリ

13:30 FC東京 vs 鹿島アントラーズ ＠味スタ

2/8（日）

15:00 鹿島アントラーズ川崎フロンターレ vs 柏レイソル ＠U等々力

16:00 東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック ＠味スタ

・第2節

2/14 (土)

14:00 FC町田ゼルビア vs 水戸ホーリーホック ＠Gスタ

15:00 鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス ＠メルスタ

15:00 FC東京 vs 浦和レッズ ＠味スタ

2/15 (日)

13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 川崎フロンターレ ＠フクアリ

14:00 柏レイソル vs 東京ヴェルディ ＠三協F柏

▽WEST

・第1節

2/6（金）

19:00 京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸 ＠サンガS

19:00 V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島 ＠ピースタ

2/7（土）

16:00 セレッソ大阪 vs ガンバ大阪 ＠ヤンマー

2/8（日）

13:05 アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山 ＠ベススタ

14:00 名古屋グランパス vs 清水エスパルス ＠豊田ス

・第2節

2/13 (金)

19:00 ヴィッセル神戸 vs V・ファーレン長崎 ＠ノエスタ

2/14 (土)

14:00 清水エスパルス vs 京都サンガF.C. ＠アイスタ

14:00 サンフレッチェ広島 vsファジアーノ岡山 ＠Eピース

2/15 (日)

15:00 アビスパ福岡 vs セレッソ大阪 ＠ベススタ

16:00 ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス ＠パナスタ

■明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド

▽EAST-A

・第1節

2/7 (土)

14:00 栃木シティ vs ベガルタ仙台 ＠CFS

14:00 横浜FC vs モンテディオ山形 ＠ニッパツ

14:00 湘南ベルマーレ vs ブラウブリッツ秋田 ＠レモンS

2/8 (日)

14:00 栃木SC vs ヴァンラーレ八戸 ＠カンセキ

14:00 SC相模原 vs ザスパ群馬 ＠ギオンス

・第2節

2/14 (土)

14:00 ザスパ群馬 vs ヴァンラーレ八戸 ＠正田スタ

14:00 横浜FC vs ベガルタ仙台 ＠ニッパツ

14:00 湘南ベルマーレ vs SC相模原 ＠レモンS

2/15 (日)

14:00 栃木SC vs モンテディオ山形 ＠カンセキ

14:00 栃木シティ vs ブラウブリッツ秋田 ＠CFS

▽EAST-B

・第1節

2/7 (土)

14:00 RB大宮アルディージャ vs 松本山雅FC ＠NACK

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 福島ユナイテッドFC ＠JITス

14:00 ジュビロ磐田 vs AC長野パルセイロ ＠ヤマハ

2/8 (日)

13:30 藤枝MYFC vs FC岐阜 ＠藤枝サ

14:00 いわきFC vs 北海道コンサドーレ札幌 ＠ハワスタ

・第2節

2/14 (土)

14:00 RB大宮アルディージャ vs 北海道コンサドーレ札幌 ＠NACK

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs AC長野パルセイロ ＠JITス

14:00 藤枝MYFC vs 松本山雅FC ＠藤枝サ

2/15 (日)

13:00 いわきFC vs 福島ユナイテッドFC ＠ハワスタ

14:00 FC岐阜 vs ジュビロ磐田 ＠長良川

▽WEST-A

・第1節

2/7 (土)

14:00 奈良クラブ vs 徳島ヴォルティス ＠ロートF

2/8 (日)

13:05 愛媛FC vs アルビレックス新潟 ＠ニンスタ

14:00 FC大阪 vs カマタマーレ讃岐 ＠花園

14:00 FC今治 vs ツエーゲン金沢 ＠アシさと

14:00 高知ユナイテッドSC vs カターレ富山 ＠ギケンス

・第2節

2/14 (土)

14:00 奈良クラブ vs FC今治 ＠ロートF

2/15 (日)

14:00 FC大阪 vs 高知ユナイテッドSC ＠花園

14:00 カマタマーレ讃岐 vs カターレ富山 ＠県立丸亀

14:00 徳島ヴォルティス vs アルビレックス新潟 ＠鳴門大塚

14:00 愛媛FC vs ツエーゲン金沢 ＠ニンスタ

▽WEST-B

・第1節

2/7 (土)

14:00 ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取 ＠ミクスタ

2/8 (日)

13:00 ロアッソ熊本 vs レノファ山口FC ＠えがおS

14:00 大分トリニータ vs レイラック滋賀FC ＠クラド

14:00 鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎 ＠白波スタ

14:00 FC琉球 vs サガン鳥栖 ＠沖縄県陸

・第2節

2/15 (日)

14:00 レノファ山口FC vs レイラック滋賀FC ＠みらスタ

14:00 サガン鳥栖 vs ロアッソ熊本 ＠駅スタ

14:00 大分トリニータ vs ギラヴァンツ北九州 ＠クラド

14:00 テゲバジャーロ宮崎 vs ガイナーレ鳥取 ＠いちご

14:00 鹿児島ユナイテッドFC vs FC琉球 ＠白波スタ