今季の最優秀育成クラブ賞にFC東京。3年連続5度目の受賞…「歩みが確かな評価として結実」

Jリーグは25日、2025シーズンの最優秀育成クラブ賞がFC東京に決定したと発表した。

FC東京の受賞は3年連続5度目（過去に2010年、2017年、2023年、2024年に受賞）。5度の受賞回数は自クラブの4回を更新してJリーグクラブ最多となる。

最優秀育成クラブ賞はアカデミーからトップチームに選手を輩出した数や、アカデミーに在籍した21歳以下の対象選手の公式戦出場時間を評価基準に選考され、FC東京が最も高い実績を示したクラブとなった。

FC東京の代表取締役社長を務める川岸滋也氏はクラブ公式サイトで受賞に際し、次のようにコメントしている。

「3シーズン連続で5回目となる『2025Jリーグ最優秀育成クラブ賞』を受賞できたこと、そして最多受賞回数を更新できたことを、クラブとして大変誇りに思います。長年にわたり育成をクラブの根幹に据えてきた歩みが、確かな評価として結実したものだと受け止めています」

「日々選手の成長に向き合い支えてくれているアカデミースタッフをはじめ、選手を温かく見守ってくださるご家族、地域のみなさま、そして常に後押しをしてくださるファン・サポーター、パートナー企業のみなさまのおかげでございます」

「また、アカデミーパートナー、アカデミーサポーターのみなさまには多大なるご支援をいただきました。あらためて、関わっていただいたすべてのみなさまに心より御礼申し上げます」

「今年度は、4名のアカデミー出身選手がトップチームへ昇格することとなりました。その他にも、世代別代表などにアカデミーから多くの選手が選出され、それぞれの舞台で活躍する姿を見せてくれています」

「育成からトップへとつながる明確な道筋を示し続けることは、クラブの責務であり、未来への投資でもあります。これからも育成を通じて日本サッカーの発展に貢献するとともに、世界に挑戦できるクラブであり続けられるよう、挑戦を止めることなく歩みを進めてまいります」

また、アカデミーダイレクターの浅利悟氏もコメントを寄せた。

「このたび、『2025Jリーグ最優秀育成クラブ賞』を受賞することができました。これは、日頃から選手を支えてくださっているご家族、学校の先生方、アカデミーパートナー、アカデミーサポーターのみなさま、ファン・サポーターのみなさま、そしてパートナー企業のみなさまのご支援なくしては実現しませんでした」

「加えて、FC東京アカデミーに選手を送り出してくださっている4種(12歳以下・小学生年代)のチームのみなさまにも、この場をお借りして感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。あらためて、FC東京のアカデミーに関わるすべての方々に深く御礼申し上げます」

「クラブ全体として、トップチームからアカデミーまで一貫した考えを共有しながら活動してきた取り組みが、このような形で評価されたものだと大変うれしく思います」

「FC東京アカデミーでは、勝敗にとらわれることなく個々の成長を最重要視し、将来トップチームで活躍するために必要な技術、判断力、そして人間性を育むことをめざしています」

「そのなかで今年度は4名の選手がトップチームへ昇格し、その他の選手たちもそれぞれの道で次のステージへと踏み出します。アカデミーで培った経験を胸に、新たな挑戦に臨んでくれることを期待しています」

「これからも選手の可能性を最大限に引き出す育成を追求し、FC東京らしい選手を継続的に輩出していきたいと考えています。そして、FC東京にJ1リーグ優勝をもたらし、世界で活躍する選手を育てられるよう、引き続き育成に取り組んでまいります」

「今後ともFC東京アカデミーへの変わらぬご理解とご支援を、どうぞよろしくお願いいたします」