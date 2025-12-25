このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
chelsea-enzo-maresca(C)Getty Images
Emma Mizuki

セメンヨへの興味は？ チェルシー指揮官がコメントを拒否…「選手の入退団に関心ない」

【欧州・海外サッカー ニュース】チェルシーのエンツォ・マレスカ監督がボーンマスのガーナ代表FWアントワーヌ・セメンヨに言及。

チェルシーのエンツォ・マレスカ監督がボーンマスのガーナ代表FWアントワーヌ・セメンヨに対する発言を拒否したようだ。イギリス『スカイスポーツ』が報じた。

今季のプレミアリーグでも16試合で8得点3アシストをマークするなど、リーグ屈指のアタッカーとして好評を得るセメンヨ。かねてから今冬のステップアップが取り沙汰されており、プレミアの有力クラブがこぞって関心を抱くとされる。

チェルシーもその一角と目されたが、照会の末に撤退したと報じられている。そのなか、マレスカ監督はセメンヨの獲得を問われると、「私は（週末の）アストン・ヴィラ戦に集中している。選手の加入や退団に関心などない」と返したという。

また、来る1月の移籍市場でワイドプレーヤーの獲得を検討する可能性を追求されると、「私はニューカッスル戦の前にも今のスカッドに惚れ込んでいると言ったが、何かを行う必要があるとは感じてない」などとも述べている。

ちなみに、セメンヨを巡ってはボーンマスの契約に解除条項額として6500万ポンド（約136億7000万円）が設定。現在、選手本人は移籍するなら、タイトル獲得への思いからマンチェスター・シティ行きを希望しているとされている。

プレミアリーグ
ブレントフォード crest
ブレントフォード
BRE
ボーンマス crest
ボーンマス
BOU
プレミアリーグ
チェルシー crest
チェルシー
CHE
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
