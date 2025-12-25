このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
bournemouth-antoine-semenyo(C)Getty Images
Emma Mizuki

セメンヨ本人の希望はマンチェスター・C行き？ “人気銘柄”争奪戦の結末は…

【欧州・海外サッカー ニュース】ボーンマスのガーナ代表FWアントワーヌ・セメンヨはマンチェスター・シティ行きを希望している模様。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

ボーンマスのガーナ代表FWアントワーヌ・セメンヨを巡る獲得レースはマンチェスター・シティが優勢なのかもしれない。

今季のプレミアリーグでも16試合で8得点3アシストをマークするなど、リーグ屈指のアタッカーとして好評を得るセメンヨ。かねてから今冬のステップアップが取り沙汰されており、プレミアの有力クラブもがこぞって関心を抱くとされる。

最近では関心を示すクラブの一角として名が浮かんだチェルシーこそ照会を経て撤退したと報じられるが、それでも今もなお、リヴァプールや、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムとリンク。今後の動向が注目されるところだ。

そんな人気銘柄だが、『The Athletic』によると、セメンヨ本人はタイトル獲得に強い意欲があり、移籍するならマンチェスター・Cを望む模様。ただ、今冬の移籍市場はまだ開幕しておらず、正式な合意に至っているわけではないという。

また、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は「マンチェスター・Cが数日のうちにセメンヨの契約をまとめる見込み」と主張。「マンチェスター・Cは過去12時間で交渉を加速させるべく動いていた」ともレポートしている。

プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
プレミアリーグ
ブレントフォード crest
ブレントフォード
BRE
ボーンマス crest
ボーンマス
BOU

ちなみに、セメンヨとボーンマスの契約には解除条項が設定されているといわれ、その額は6500万ポンド（約136億7000万円）。本人の希望通り、マンチェスター・C行きで決着となるのだろうか。

広告

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0