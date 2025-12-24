J2初昇格に導く手腕発揮！ J3優秀監督賞は八戸の石﨑信弘監督に決定、最終的な得票順位表は？

明治安田J3リーグアウォーズが24日に開催され、各賞の受賞者が決定。優秀監督賞は今季までヴァンラーレ八戸を率いた石﨑信弘監督が輝いた。
今季の八戸は最終的に栃木シティに優勝を許したが、一時首位に立つなど、21勝9分け8敗の2位でフィニッシュ。自動昇格の1枠を射止め、クラブ史上初のJ2リーグ昇格を決めた。
選手、監督による投票で1位に輝いた石﨑監督にとって、受賞は2019年以来2度目。栃木シティをJ3リーグ参入初年度から優勝に導き、J2リーグ昇格の今矢直城監督は2位となった。
以下が得票順位表となる。
1.石﨑信弘（ヴァンラーレ八戸）
2.今矢直城（栃木シティ）
3.大熊裕司（テゲバジャーロ宮崎）
3.寺田周平（福島ユナイテッドFC）
5.辻田真輝（ツエーゲン金沢）
6.増本浩平（ギラヴァンツ北九州）
6.相馬直樹（鹿児島ユナイテッドFC）
8.シュタルフ悠紀リヒャルト（SC相模原）
8.石丸清隆（FC岐阜）
10.小林伸二（栃木SC）
11.沖田優（ザスパ群馬）
11.小田切道治（奈良クラブ）
13.林健太郎（ガイナーレ鳥取）
14.金鍾成（カマタマーレ讃岐）
14.鈴木秀人（アスルクラロ沼津）
14.藤本主税（AC長野パルセイロ）
14.平川忠亮（FC琉球）
18.早川知伸（松本山雅FC）
18.藪田光教（FC大阪）
18.白石尚久（高知ユナイテッドSC）