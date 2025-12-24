J2初昇格に導く手腕発揮！ J3優秀監督賞は八戸の石﨑信弘監督に決定、最終的な得票順位表は？

明治安田J3リーグアウォーズが24日に開催され、各賞の受賞者が決定。優秀監督賞は今季までヴァンラーレ八戸を率いた石﨑信弘監督が輝いた。

今季の八戸は最終的に栃木シティに優勝を許したが、一時首位に立つなど、21勝9分け8敗の2位でフィニッシュ。自動昇格の1枠を射止め、クラブ史上初のJ2リーグ昇格を決めた。

選手、監督による投票で1位に輝いた石﨑監督にとって、受賞は2019年以来2度目。栃木シティをJ3リーグ参入初年度から優勝に導き、J2リーグ昇格の今矢直城監督は2位となった。

以下が得票順位表となる。

1.石﨑信弘（ヴァンラーレ八戸）

2.今矢直城（栃木シティ）

3.大熊裕司（テゲバジャーロ宮崎）

3.寺田周平（福島ユナイテッドFC）

5.辻田真輝（ツエーゲン金沢）

6.増本浩平（ギラヴァンツ北九州）

6.相馬直樹（鹿児島ユナイテッドFC）

8.シュタルフ悠紀リヒャルト（SC相模原）

8.石丸清隆（FC岐阜）

10.小林伸二（栃木SC）

11.沖田優（ザスパ群馬）

11.小田切道治（奈良クラブ）

13.林健太郎（ガイナーレ鳥取）

14.金鍾成（カマタマーレ讃岐）

14.鈴木秀人（アスルクラロ沼津）

14.藤本主税（AC長野パルセイロ）

14.平川忠亮（FC琉球）

18.早川知伸（松本山雅FC）

18.藪田光教（FC大阪）

18.白石尚久（高知ユナイテッドSC）