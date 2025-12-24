今季のゴールデンシュー争い、3つ巴の様相？ 17戦18発の上田綺世も5位タイにランクイン

今季の欧州ゴールデンシュー争いが白熱しているようだ。イギリス『BBC』が報じた。

欧州各国のリーグでプレーする選手が対象となり、そのシーズンに最も多くのゴールを決めた選手に贈られ欧州ゴールデンシュー。欧州サッカー連盟（UEFA）のリーグランキングでボーナスポイントが異なり、それを得点に掛けて計算したポイントで争われる。

今季も折り返し地点に差しかかるなか、欧州ゴールデンシュー争いでトップに立つのはバイエルンFWハリー・ケインとマンチェスター・シティFWアーリング・ハーランド。それぞれのリーグで19ゴールを決め、ポイントとしては揃って38ポイントずつを稼ぐ。

その2人を1ポイント差で追いかけるのは2季連続の受賞がかかり、ここまでラ・リーガで18得点を決めるレアル・マドリーFWキリアン・エンバペで、36ポイント。現時点では過去に受賞歴を持つ3選手による3つ巴の争いに発展しているようだ。

ちなみに、3選手に続くのは今年のラトビアリーグで28ゴールをマークしたFK RFSのセルビア人FWダルコ・レマイッチ。今季のエールディヴィジで17戦18発と絶好調のフェイエノールトFW上田綺世は27ポイントで5位タイにランクインしている。

以下が欧州ゴールデンシュー争いのランキング上位となる。

・38ポイント

ハリー・ケイン（バイエルン/ドイツ）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ/イングランド）

・36ポイント

キリアン・エンバペ（レアル・マドリー/スペイン）

・28ポイント

ダルコ・レマイッチ（FK RFS/ラトビア）

・27ポイント

上田綺世（フェイエノールト/オランダ）

アウグスト・プリスケ（ユールゴーデンIF/ノルウェー）

ダニエル・カールスバック（サルプスボルグ/ノルウェー）

イブラヒム・ディアバテ（GAIS/スウェーデン）