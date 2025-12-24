【各賞一覧】J3リーグMVPは得点王にも輝いた宮崎FW橋本啓吾！ ベストイレブンは全員初受賞

明治安田J3アウォーズが24日に開催され、各賞の受賞者を発表した。

最優秀選手賞に輝いたのは初受賞となるテゲバジャーロ宮崎FW橋本啓吾。大卒5年目の今季、J3リーグ34試合で25ゴールをマークし、得点王とともに最優秀選手賞をも手にした。

27歳FWは受賞に際してコメントを寄せ、「ベストイレブン、そしてMVPに選んでいただきありがとうございます。この賞を受賞でき、本当に嬉しく思います」と喜びの声。「シーズンを通して、暑い日も寒い日も変わらず熱い応援をしてくださったファン・サポーターの皆さまありがとうございました！」と感謝の言葉も続けた。

また、ベストイレブンにはJ3リーグを制した栃木シティを含む6クラブから選出され、11選手全員が初受賞。最多選出は3選手ずつがノミネートの宮崎とヴァンラーレ八戸となった。

そして、優秀監督賞は今季までヴァンラーレ八戸を率い、クラブ初のJ2リーグ昇格に導いた石﨑信弘監督に決定。選手、監督による投票で1位に輝いた石﨑監督にとって、受賞は2019年以来2度目となる。

以下がJ3各賞の受賞者となる。

【最優秀選手賞】

橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎）

【ベストイレブン】

▽GK

大西勝俉（ヴァンラーレ八戸） 初

▽DF

蓑田広大（ヴァンラーレ八戸） 初

マテイ・ヨニッチ（栃木シティ） 初

辻岡佑真（ギラヴァンツ北九州） 初

▽MF

城定幹大（福島ユナイテッドFC） 初

岡庭裕貴（栃木シティ） 初

西谷和希（ツエーゲン金沢） 初

奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎） 初

▽FW

澤上竜二（ヴァンラーレ八戸） 初

田中パウロ淳一（栃木シティ） 初

橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎） 初

【得点王】

・25ゴール

FW橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎） 初

【最優秀ゴール賞】

FW近藤慶一（鹿児島ユナイテッドFC） 初

第7節 vs テゲバジャーロ宮崎（いちご宮崎新富サッカー場） 90+8分

【優勝監督賞】

今矢直城（栃木シティ） 初

【優秀監督賞】

石﨑信弘（ヴァンラーレ八戸） 2回目

【フェアプレー賞】

福島ユナイテッドFC

AC長野パルセイロ

高知ユナイテッドSC

【フェアプレー個人賞】

GK佐藤久弥（FC琉球） 初

DFマテイ・ヨニッチ （栃木シティ） 初

DF秋山拓也（FC大阪） 初