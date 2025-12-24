【各賞一覧】J3リーグMVPは得点王にも輝いた宮崎FW橋本啓吾！ ベストイレブンは全員初受賞

明治安田J3アウォーズが24日に開催され、各賞の受賞者を発表した。
最優秀選手賞に輝いたのは初受賞となるテゲバジャーロ宮崎FW橋本啓吾。大卒5年目の今季、J3リーグ34試合で25ゴールをマークし、得点王とともに最優秀選手賞をも手にした。
27歳FWは受賞に際してコメントを寄せ、「ベストイレブン、そしてMVPに選んでいただきありがとうございます。この賞を受賞でき、本当に嬉しく思います」と喜びの声。「シーズンを通して、暑い日も寒い日も変わらず熱い応援をしてくださったファン・サポーターの皆さまありがとうございました！」と感謝の言葉も続けた。
また、ベストイレブンにはJ3リーグを制した栃木シティを含む6クラブから選出され、11選手全員が初受賞。最多選出は3選手ずつがノミネートの宮崎とヴァンラーレ八戸となった。
そして、優秀監督賞は今季までヴァンラーレ八戸を率い、クラブ初のJ2リーグ昇格に導いた石﨑信弘監督に決定。選手、監督による投票で1位に輝いた石﨑監督にとって、受賞は2019年以来2度目となる。
以下がJ3各賞の受賞者となる。
【最優秀選手賞】
橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎）
【ベストイレブン】
▽GK
大西勝俉（ヴァンラーレ八戸） 初
▽DF
蓑田広大（ヴァンラーレ八戸） 初
マテイ・ヨニッチ（栃木シティ） 初
辻岡佑真（ギラヴァンツ北九州） 初
▽MF
城定幹大（福島ユナイテッドFC） 初
岡庭裕貴（栃木シティ） 初
西谷和希（ツエーゲン金沢） 初
奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎） 初
▽FW
澤上竜二（ヴァンラーレ八戸） 初
田中パウロ淳一（栃木シティ） 初
橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎） 初
【得点王】
・25ゴール
FW橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎） 初
【最優秀ゴール賞】
FW近藤慶一（鹿児島ユナイテッドFC） 初
第7節 vs テゲバジャーロ宮崎（いちご宮崎新富サッカー場） 90+8分
【優勝監督賞】
今矢直城（栃木シティ） 初
【優秀監督賞】
石﨑信弘（ヴァンラーレ八戸） 2回目
【フェアプレー賞】
福島ユナイテッドFC
AC長野パルセイロ
高知ユナイテッドSC
【フェアプレー個人賞】
GK佐藤久弥（FC琉球） 初
DFマテイ・ヨニッチ （栃木シティ） 初
DF秋山拓也（FC大阪） 初