川崎F、清水DF山原怜音の獲得を発表！ 今オフ4人目の新戦力…「強い覚悟を持ってこのクラブに」

川崎フロンターレは22日、清水エスパルスからDF山原怜音が完全移籍で加入決定と発表した。

現在26歳の山原はJFAアカデミー福島の出身で、筑波大学に進学。2019年にユニバーシアードサッカー日本代表の一員として三笘薫（ブライトン）や、上田綺世（フェイエノールト）とともに世界一に貢献し、2021年に清水の特別指定選手になると、翌年に正式入団した。

清水でサイドバックとしてすぐさま定位置を奪取した山原は公式戦通算136試合で7得点25アシストをマーク。今季もJ1リーグで30試合1得点4アシストの数字を残した。新天地を通じて、次のようにコメントしている。

「川崎フロンターレに関わるすべての皆様、はじめまして。清水エスパルスから加入することになりました、山原怜音です。キャリアの中で初めての移籍となりますが、強い覚悟を持ってこのクラブに来ました。日々の積み重ねを大切にし、川崎フロンターレのために全力を尽くします」

一方、清水では「清水エスパルスに関わる全ての皆さん、このたび、川崎フロンターレに移籍することになりました」と移籍を報告。これまでを振り返りながら、感謝の言葉を送った。

「5年前、当時大学生だった僕が特別指定選手としてデビューした際、皆さんからいただいた温かい声援と拍手は、今でも鮮明に覚えています。その時、この清水エスパルスというクラブに貢献したいと、強く思うようになりました」

「2022年のアウェイFC東京戦で皆さんの応援を初めて耳にし、その迫力に鳥肌が立ったことを今でも覚えています。独特のリズムと一体感のある応援はとても心強く、どんなに苦しい状況でも自分自身を奮い立たせてくれました」

「また、2023年のアウェイ長崎戦で、初めて僕のチャントを歌っていただいた時は、本当に嬉しかったです。皆さんの期待に応えることができなかった時もあったかと思いますが、一度はJ2に降格させてしまったこのクラブを、再びJ1の舞台に戻せたことは、僕にとって大きな喜びです」

「この5年間、時に厳しく、しかしそれを遥かに上回る温かさと想い、愛情を皆さんからいただき、それらを背負ってプレーできたことを誇りに思います。静岡、清水というサッカーの街で、ひとりの人間として、そしてひとりのサッカー選手として成長させていただきました」

「この場所は、これから先も僕にとって特別な場所であり続けます。また皆さんと、サッカーを通じてお会いできる日を楽しみにしています。5年間、本当にありがとうございました」

なお、今オフの川崎Fは積極補強が続き、スベンド・ブローダーセン、紺野和也、谷口栄斗を獲得。さらに山原の獲得にも成功した。