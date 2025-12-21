ゴール時の交錯で交代…スロット監督が語るイサクの現状は？ 「まだネガティブになりすぎないように」

リヴァプールのスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクが負傷交代した。

リヴァプールは20日のプレミアリーグ第17節でトッテナムと対戦。アウェイでの一戦に後半から出場したイサクは見事なカウンターの流れから先制弾を決めたが、その際にトッテナムDFミッキー・ファン・デ・フェンのタックルを受け、メディカルスタッフの肩を借りながらピッチを後にした。

苦悶の表情などからしても状態が懸念されるなか、『The Athletic』によると、試合後のアルネ・スロット監督が現状を説明。痛がり方から長期離脱が囁かれ、オランダ人指揮官も軽傷を願いつつ、こう述べたという。

「何の情報もないが、選手がゴールを決めた後に怪我をして、ピッチに戻ってこなかったり、戻ろうとしなかったりするのはたいてい良いことじゃない。それ以上は何も言えないよ。ただの直感で、それ以上のことを言うわけにいかない。医学的なこともね」

「彼とはまだ話をしていないが、ゴールを決められたのは良かった。フロリアン・ヴィルツのアシストによる素晴らしいゴールだったね。まだあまりネガティブになりすぎないようにしよう。まだわからない。早く戻ってきてくれるのを願うが、断言しがたい」

今夏にニューカッスルからイギリス史上最高の移籍金1億2500万ポンドでリヴァプール入りしたものの、調整遅れもあり、本領を発揮しきれずにいるイサク。トッテナム戦でのゴールは加入後の公式戦3得点目だったが、思わぬアクシデントに見舞われてしまった。