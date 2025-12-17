J3優秀選手賞、37選手が決定！ 優勝の栃木シティから6選手、最多選出クラブは？

Jリーグは17日、J3リーグの「優秀選手賞」受賞選手37名を発表した。
今季は栃木シティの優勝で彩られ、閉幕したJ3リーグ。優秀選手賞は20クラブの監督および、選手の投票によって決まり、この中からベストイレブン、最優秀選手賞も選出される。優勝の栃木シティからは相澤ピーターコアミ、奥井諒、マテイ・ヨニッチ、岡庭裕貴、田中パウロ淳一、ピーター・ウタカの6選手がノミネート。2位フィニッシュでJ2昇格を決めたヴァンラーレ八戸からは7選手が選ばれ、最多選出数となった。
ベストイレブンと最優秀選手賞は24に開催する「2025 J3リーグアウォーズ」で発表、表彰され、その模様は同日19時00分（予定）からJリーグの公式YouTubeチャンネルおよび、DAZNにて配信される。以下が受賞選手となる。
▽GK
大西勝俉（ヴァンラーレ八戸）
相澤ピーターコアミ（栃木シティ）
バウマン（SC相模原）
山本透衣（FC大阪）
佐藤久弥（FC琉球）
▽DF
白井達也（ヴァンラーレ八戸）
蓑田広大（ヴァンラーレ八戸）
奥井諒（栃木シティ）
マテイ・ヨニッチ（栃木シティ）
辻岡佑真（ギラヴァンツ北九州）
山脇樺織（ギラヴァンツ北九州）
黒木謙吾（テゲバジャーロ宮崎）
下川陽太（テゲバジャーロ宮崎）
杉井颯（鹿児島ユナイテッドFC）
MF
音泉翔眞（ヴァンラーレ八戸）
佐藤碧（ヴァンラーレ八戸）
永田一真（ヴァンラーレ八戸）
城定幹大（福島ユナイテッドFC）
森晃太（福島ユナイテッドFC）
五十嵐太陽（栃木SC）
岡庭裕貴（栃木シティ）
西谷和希（ツエーゲン金沢）
西谷優希（ツエーゲン金沢）
西谷亮（FC岐阜）
岡田優希（奈良クラブ）
阿野真拓（テゲバジャーロ宮崎）
井上怜（テゲバジャーロ宮崎）
奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎）
山口卓己（鹿児島ユナイテッドFC）
FW
澤上竜二（ヴァンラーレ八戸）
田中パウロ淳一（栃木シティ）
ピーター・ウタカ（栃木シティ）
田中想来（松本山雅FC）
土信田悠生（ツエーゲン金沢）
富樫佑太（ガイナーレ鳥取）
橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎）
河村慶人（鹿児島ユナイテッドFC）