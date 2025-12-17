J3優秀選手賞、37選手が決定！ 優勝の栃木シティから6選手、最多選出クラブは？

Jリーグは17日、J3リーグの「優秀選手賞」受賞選手37名を発表した。

今季は栃木シティの優勝で彩られ、閉幕したJ3リーグ。優秀選手賞は20クラブの監督および、選手の投票によって決まり、この中からベストイレブン、最優秀選手賞も選出される。優勝の栃木シティからは相澤ピーターコアミ、奥井諒、マテイ・ヨニッチ、岡庭裕貴、田中パウロ淳一、ピーター・ウタカの6選手がノミネート。2位フィニッシュでJ2昇格を決めたヴァンラーレ八戸からは7選手が選ばれ、最多選出数となった。

ベストイレブンと最優秀選手賞は24に開催する「2025 J3リーグアウォーズ」で発表、表彰され、その模様は同日19時00分（予定）からJリーグの公式YouTubeチャンネルおよび、DAZNにて配信される。以下が受賞選手となる。

▽GK

大西勝俉（ヴァンラーレ八戸）

相澤ピーターコアミ（栃木シティ）

バウマン（SC相模原）

山本透衣（FC大阪）

佐藤久弥（FC琉球）

▽DF

白井達也（ヴァンラーレ八戸）

蓑田広大（ヴァンラーレ八戸）

奥井諒（栃木シティ）

マテイ・ヨニッチ（栃木シティ）

辻岡佑真（ギラヴァンツ北九州）

山脇樺織（ギラヴァンツ北九州）

黒木謙吾（テゲバジャーロ宮崎）

下川陽太（テゲバジャーロ宮崎）

杉井颯（鹿児島ユナイテッドFC）

MF

音泉翔眞（ヴァンラーレ八戸）

佐藤碧（ヴァンラーレ八戸）

永田一真（ヴァンラーレ八戸）

城定幹大（福島ユナイテッドFC）

森晃太（福島ユナイテッドFC）

五十嵐太陽（栃木SC）

岡庭裕貴（栃木シティ）

西谷和希（ツエーゲン金沢）

西谷優希（ツエーゲン金沢）

西谷亮（FC岐阜）

岡田優希（奈良クラブ）

阿野真拓（テゲバジャーロ宮崎）

井上怜（テゲバジャーロ宮崎）

奥村晃司（テゲバジャーロ宮崎）

山口卓己（鹿児島ユナイテッドFC）

FW

澤上竜二（ヴァンラーレ八戸）

田中パウロ淳一（栃木シティ）

ピーター・ウタカ（栃木シティ）

田中想来（松本山雅FC）

土信田悠生（ツエーゲン金沢）

富樫佑太（ガイナーレ鳥取）

橋本啓吾（テゲバジャーロ宮崎）

河村慶人（鹿児島ユナイテッドFC）