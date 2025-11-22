町田、天皇杯制覇でクラブ史上初の主要タイトル！ 藤尾2ゴールなど計3発で昨年覇者・神戸を下す

22日、天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会決勝のFC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸が国立競技場で行われた。

クラブ史上初の決勝進出を果たし、J1昇格から2年で初のメジャータイトル獲得のチャンスを迎えた町田は、昌子源、中山雄太、相馬勇紀、藤尾翔太らが先発。長期離脱していた岡村大八が復帰し、ベンチに名を連ねた。一方、Jリーグ発足以降、3クラブ目の連覇を狙う昨年王者のヴィッセル神戸は、酒井高徳、扇原貴宏、武藤嘉紀、宮代大聖らがスタメン入り。大迫勇也はベンチスタートとなった。

試合は開始早々に動く。6分、ボックス左手前の中山がダブルタッチで縦に仕掛けてクロスを供給。飛び出したGK前川黛也との競り合いの中、藤尾が頭で触ったボールはゴールに吸い込まれた。

早くも追いかける立場となった神戸は22分、左サイドの宮代から井手口陽介を経由して右サイドに展開し、酒井がクロスを送る。こぼれ球をボックス内に走り込んでいた井手口が押し込もうとするも、ここはGK谷晃生の好守に阻まれた。

すると32分、町田が追加点を奪う。右サイドでの競り合いで潰れたミッチェル・デュークが藤尾からパスを受けると、相手最終ラインの背後へ低弾道のスルーパス。これに抜け出した相馬が、GK前川黛也との一対一を制した。

2点ビハインドとなった神戸は、後半開始から広瀬陸斗を下げて大迫勇也を投入。この交代で序盤から圧を強め、試合のペースを引き寄せるかに思われた。

しかし、町田がこの流れを断ち切る3点目。56分、敵陣中央の林幸多郎がドリブルで持ち込んで、縦に短くボールをつなぐ。これをボックス手前の藤尾が左足ダイレクトで振り抜き、ゴール右上へと突き刺した。

連覇が遠のく神戸。それでも62分、左サイドから佐々木大樹がクロス。これを中央の宮代がヘディングでゴール右へ。点差を2点に縮めた。

しかし、神戸の反撃はここまで。3-1で昨年覇者の連覇を阻んだ町田が天皇杯初制覇を成し遂げ、クラブ史上初の主要タイトルを獲得した。