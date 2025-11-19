なでしこジャパン、11月カナダ戦に臨むメンバーを発表！ 長谷川唯ら順当に選出、WEリーグ得点ランク首位MF吉田莉胡も

JFA（日本サッカー協会）は19日、MS&ADカップ2025でカナダ女子代表と対戦するなでしこジャパン（女子日本代表）メンバーを発表した。

ニルス・ニールセン監督率いるなでしこジャパンは、10月の欧州遠征でイタリア女子代表と1-1のドロー、ノルウェー代表に0-2で敗れた。2026年3月には迎えるアジアカップを控えている中、年内最後の活動となる今回は、今月29日にMS&ADカップ2025でFIFAランキング9位のカナダ(日本は同8位)と長崎スタジアムシティ(ピーススタジアム)で対戦する。なお、12月2日には同代表とのトレーニングマッチを実施する。

その一戦に向けては、熊谷紗希、長谷川唯、長野風花らが順当に選出された中、前回代表復帰となった清水梨紗と遠藤純は選外に。国内組からはWEリーグ得点ランキングトップの吉田莉胡のほか、高橋はな、中嶋淑乃ら6人が選ばれている。

カナダ戦に臨むなでしこジャパンメンバーは以下の通り。

■なでしこジャパンメンバー

▽GK

1 山下杏也加(マンチェスター・シティ/イングランド)

12 平尾知佳(グラナダ/スペイン)

23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)

▽DF

4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド)

21 守屋都弥(エンジェル・シティFC/アメリカ)

13 北川ひかる(エヴァートン/イングランド)

2 遠藤優(ウェストハム/イングランド)

3 南萌華(ブライトン/イングランド)

5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)

22 石川璃音(エヴァートン/イングランド)

18 白垣うの(セレッソ大阪ヤンマーレディース)

6 古賀塔子(トッテナム/イングランド)

▽MF

24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)

14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/イングランド)

16 三浦成美(ワシントン・スピリット/アメリカ)

10 長野風花(リヴァプール/イングランド)

25 中嶋淑乃(サンフレッチェ広島レジーナ)

7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

26 吉田莉胡(INAC神戸レオネッサ)

15 藤野あおば(マンチェスター・シティ/イングランド)

17 浜野まいか(チェルシー/イングランド)

20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ)

19 谷川萌々子(バイエルン/ドイツ)

▽FW

11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)

8 清家貴子(ブライトン/イングランド)

9 植木理子(ウェストハム/イングランド)