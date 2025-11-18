日本代表、ボリビア戦のスタメンが発表！ ガーナ戦から7名変更…主将・遠藤航&鎌田大地ら先発で年内最終戦へ

18日に開催されるキリンチャレンジカップ2025、日本代表vsボリビア代表のスターティングメンバーが発表された。

約7カ月後に迫る2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向け、選手たちの生き残りをかけたサバイバルと共に準備を進める日本。10月の代表ウィークでブラジル代表に歴史的初勝利を飾った勢いそのままに、今月14日に行われた今シリーズ初戦のガーナ戦では、2-0の快勝を収めた。そして迎える年内最終戦。南米予選7位で大陸間プレーオフに滑り込み、32年ぶりのW杯出場を狙うボリビアをホームに迎える。

日本代表監督として史上初の国際Aマッチでの指揮100試合目の偉業達成となった森保一監督は、その節目の一戦に向けて、ガーナ戦からスタメン7名を変更。GKは引き続き早川友基が務め、ガーナ戦を欠場していた鎌田大地、主将の遠藤航が先発に復帰した。

ボリビア戦は18日の19時15分にキックオフを迎える。

■ボリビア戦の日本代表スタメン

▽GK

1 早川友基(鹿島アントラーズ)

▽DF

3 谷口彰悟(シント=トロイデン/ベルギー)

4 板倉滉(アヤックス/オランダ)

22 瀬古歩夢(ル・アーヴル/フランス)

▽MF

2 菅原由勢(ブレーメン/ドイツ)

6 遠藤航(リヴァプール/イングランド)※キャプテン

8 南野拓実(モナコ/フランス)

11 前田大然(セルティック/スコットランド)

15 鎌田大地(クリスタル・パレス/イングランド)

20 久保建英(レアル・ソシエダ/スペイン)

▽FW

19 小川航基(NECナイメヘン/オランダ)

【控え】

▽GK

12 小久保玲央ブライアン(シント=トロイデン/ベルギー)

23 野澤大志ブランドン(アントワープ/ベルギー)

▽DF

5 渡辺剛(フェイエノールト/オランダ)

25 鈴木淳之介(コペンハーゲン/デンマーク)

16 安藤智哉(アビスパ福岡)

▽MF/FW

7 藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ/ドイツ)

9 町野修斗(ボルシアMG/ドイツ)

10 堂安律(フランクフルト/ドイツ)

13 中村敬斗(スタッド・ランス/フランス)

14 佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)

17 田中碧(リーズ/イングランド)

18 上田綺世(フェイエノールト/オランダ)

21 佐野海舟(マインツ/ドイツ)

24 北野颯太(ザルツブルク/オーストリア)

26 後藤啓介(シント=トロイデン/ベルギー)