このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Villegas(C)Getty Images
RON

ボリビア指揮官の日本代表の評価は？ 森保ジャパンを称賛「プレッシャーと強度が高い」

【サッカー日本代表 最新ニュース】日本代表は11月18日に国立競技場にて国際親善試合でボリビア代表と対戦。

サッカー日本代表最新ユニフォームが発表！

アディダス

サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！

アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始

サッカー日本代表最新ユニフォーム

2026年W杯着用モデルが登場

公式ストアでチェック

ボリビア代表を率いるオスカル・ビジェガス監督が日本代表戦後に会見に出席した。

キリンチャレンジカップ2025、日本vsボリビアが18日に開催。試合は4分、久保建英のクロスから鎌田大地が左足でシュートを決めて日本が先制する。1点リードで後半を迎えた日本は、71分に中村敬斗のクロスから町野修斗が追加点。さらに78分には上田綺世のお膳立てから中村が3点目をマークし、そのまま3-0で快勝した。

試合後、ボリビアのビジェガス監督は「日本はブラジル、パラグアイ戦でも非常にいい内容の試合をしましたし、プレースタイルや強度の高さは事前に分かっていました。試合序盤で日本にペースを握られて失点したことで、ボリビアの選手たちに若干迷いが生じてしまいました。精神的な面で日本にとってはプラスに、そしてボリビアの選手たちにとってはそれがダメージになりました」と総括。選手たちの健闘を称えた。

「後半にボリビアもいくつかチャンスを作れたので、それが結果に反映されていればもっと良かったです。ボリビアが1番いい時間帯を迎えていたところで、2点目の失点がありました。またそこで流れが変わってしまいましたね。いずれにしても、選手たちは最後まで頑張ってくれたと思います」

さらに、ビジェガス監督は「日本がボリビアのビルドアップに対してうまくプレッシャーをかけてきました。私たちとしてはラインは崩さずに戦いたかったですが、日本代表のプレッシャーと強度が非常に高かったです。日本の方がうまく数的優位な状況を作り出していたと思います」と日本を称えた。

広告