ボリビア指揮官の日本代表の評価は？ 森保ジャパンを称賛「プレッシャーと強度が高い」

ボリビア代表を率いるオスカル・ビジェガス監督が日本代表戦後に会見に出席した。

キリンチャレンジカップ2025、日本vsボリビアが18日に開催。試合は4分、久保建英のクロスから鎌田大地が左足でシュートを決めて日本が先制する。1点リードで後半を迎えた日本は、71分に中村敬斗のクロスから町野修斗が追加点。さらに78分には上田綺世のお膳立てから中村が3点目をマークし、そのまま3-0で快勝した。

試合後、ボリビアのビジェガス監督は「日本はブラジル、パラグアイ戦でも非常にいい内容の試合をしましたし、プレースタイルや強度の高さは事前に分かっていました。試合序盤で日本にペースを握られて失点したことで、ボリビアの選手たちに若干迷いが生じてしまいました。精神的な面で日本にとってはプラスに、そしてボリビアの選手たちにとってはそれがダメージになりました」と総括。選手たちの健闘を称えた。

「後半にボリビアもいくつかチャンスを作れたので、それが結果に反映されていればもっと良かったです。ボリビアが1番いい時間帯を迎えていたところで、2点目の失点がありました。またそこで流れが変わってしまいましたね。いずれにしても、選手たちは最後まで頑張ってくれたと思います」

さらに、ビジェガス監督は「日本がボリビアのビルドアップに対してうまくプレッシャーをかけてきました。私たちとしてはラインは崩さずに戦いたかったですが、日本代表のプレッシャーと強度が非常に高かったです。日本の方がうまく数的優位な状況を作り出していたと思います」と日本を称えた。