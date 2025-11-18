このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
kamada(C)Kenichi Arai
RON

日本代表、電光石火の先制弾！ 久保のクロスから鎌田大地が左足で決める

【サッカー日本代表 最新ニュース】日本代表は11月18日に国立競技場にて国際親善試合でボリビア代表と対戦。

日本代表は18日、キリンチャレンジカップ2025でボリビア代表をホームに迎えている。

14日にガーナ代表を2-0で下した日本と、同日の韓国代表戦で0-2の敗戦を喫したボリビアが対戦。日本の森保一監督はガーナ戦から、遠藤航を起用するなど先発7選手を変更し、久保建英と南野拓実らが引き続き先発した。

試合は立ち上がりの4分に日本が動かす。ボックス右から久保がクロスを入れると、正面の鎌田大地がトラップから左足でシュート。ゴール右に決めて、日本が電光石火の先制点を挙げた。

