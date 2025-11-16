日本代表、年内最後の一戦へ本格始動。鎌田大地を含む26選手で調整

日本代表は16日、千葉市内でトレーニングを実施した。
18日に国立競技場でボリビア代表との国際親善試合に臨む日本。この日のトレーニングは冒頭15分公開で行われ、招集メンバー全26選手がグラウンドに揃って汗を流している。
公開部分で見られたのはランニングやストレッチ、ボール回しだけだったが、全員が参加。15日の全体練習から合流している鎌田大地の姿もあった。
この11月シリーズが年内最後の活動となる日本は初戦のガーナ代表戦で盤石の戦いを披露して2-0と勝利。ボリビア戦が年内最後の一戦となる。
アディダス
サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！
アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始
サッカー日本代表最新ユニフォーム
2026年W杯着用モデルが登場公式ストアでチェック
日本代表は16日、千葉市内でトレーニングを実施した。
18日に国立競技場でボリビア代表との国際親善試合に臨む日本。この日のトレーニングは冒頭15分公開で行われ、招集メンバー全26選手がグラウンドに揃って汗を流している。
公開部分で見られたのはランニングやストレッチ、ボール回しだけだったが、全員が参加。15日の全体練習から合流している鎌田大地の姿もあった。
この11月シリーズが年内最後の活動となる日本は初戦のガーナ代表戦で盤石の戦いを披露して2-0と勝利。ボリビア戦が年内最後の一戦となる。