Yuta Tamada

日本代表、年内最後の一戦へ本格始動。鎌田大地を含む26選手で調整

【サッカー日本代表 最新情報】日本代表は18日に国立競技場で行われるキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦。

日本代表は16日、千葉市内でトレーニングを実施した。

18日に国立競技場でボリビア代表との国際親善試合に臨む日本。この日のトレーニングは冒頭15分公開で行われ、招集メンバー全26選手がグラウンドに揃って汗を流している。

公開部分で見られたのはランニングやストレッチ、ボール回しだけだったが、全員が参加。15日の全体練習から合流している鎌田大地の姿もあった。

この11月シリーズが年内最後の活動となる日本は初戦のガーナ代表戦で盤石の戦いを披露して2-0と勝利。ボリビア戦が年内最後の一戦となる。

