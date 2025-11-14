日本代表、ガーナ戦のスタメンが発表…GKは早川友基！ 田中碧&久保建英らが先発

14日に開催される日本代表vsガーナ代表のスターティングメンバーが発表された。

7か月後に迫る2026年北中米ワールドカップ（W杯）への準備を進めている日本。10月の代表ウィークではブラジル代表に歴史的初勝利を飾るなど、南米勢相手に1勝1分け。本大会行きへの生き残りをかけた選手たちのポジション争いも熾烈を極める中、年内最後の活動となる今シリーズ初戦では、FIFAランキング73位のガーナ代表をホームに迎えた。

正GKの鈴木彩艶が負傷、大迫敬介が天皇杯準決勝を控える兼ね合いで招集外の中、森保一監督は前日会見での明言通り、GK早川友基を起用。そのほか、久保建英や上田綺世らが先発。南野拓実がキャプテンマークをキャプテンを務める。一方で復帰となった遠藤航はベンチスタートとなっている。

ガーナ戦は14日の19時20分にキックオフを迎える。

■ガーナ戦の日本代表スタメン

▽GK

1 早川友基(鹿島アントラーズ)

▽DF

3 谷口彰悟(シント=トロイデン/ベルギー)

5 渡辺剛(フェイエノールト/オランダ)

25 鈴木淳之介(コペンハーゲン/デンマーク)

▽MF

17 田中碧(リーズ/イングランド)

21 佐野海舟(マインツ/ドイツ)

10 堂安律(フランクフルト/ドイツ)

13 中村敬斗(スタッド・ランス/フランス)

8 南野拓実(モナコ/フランス)※キャプテン

20 久保建英(レアル・ソシエダ/スペイン)

▽FW

18 上田綺世(フェイエノールト/オランダ)

【控え】

▽GK

12 小久保玲央ブライアン(シント=トロイデン/ベルギー)

23 野澤大志ブランドン(アントワープ/ベルギー)

▽DF

4 板倉滉(アヤックス/オランダ)

16 安藤智哉(アビスパ福岡)

22 瀬古歩夢(ル・アーヴル/フランス)

2 菅原由勢(ブレーメン/ドイツ)

▽MF/FW

6 遠藤航(リヴァプール/イングランド)

15 鎌田大地(クリスタル・パレス/イングランド)

19 小川航基(NECナイメヘン/オランダ)

11 前田大然(セルティック/スコットランド)

9 町野修斗(ボルシアMG/ドイツ)

7 藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ/ドイツ)

24 北野颯太(ザルツブルク/オーストリア)

26 後藤啓介(シント=トロイデン/ベルギー)

14 佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)