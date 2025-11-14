ガーナ戦でアシストなど躍動の佐野海舟、冷静さを失わず課題を口に「これからが大事」

日本代表は14日、キリンチャレンジカップ2025でガーナ代表を豊田スタジアムに迎え、2-0で勝利した。試合後、MF佐野海舟がコメントを残した。

ブラジル戦から負傷中の鈴木彩艶と鎌田大地をのぞく9選手を継続起用した日本。立ち上がりから主導権を掌握して攻勢に出ると、16分に佐野のアシストから南野拓実が先制点をマークする。迎えた後半、日本は60分に堂安律のゴールで加点。そのまま2-0でシャットアウト勝利を収めた。

この試合で先発した佐野はアシストを記録したほか、ガーナのエースFWアントワーヌ・セメンヨらとのフィジカル勝負でも強さを披露。試合後、佐野は「アシストできたのは良かったですが、ゴールも取れるチャンスはあったと思います。ああいう場面でどんどん顔を出してやっていくことが大事。そこの精度をもっと高める必要があると思います」と語った。

また、アシスト場面について佐野は「うまくボールを奪えて、そこから（上田）綺世君がうまく抜け出して、相手を釣ってくれた。（南野）拓実君のところは見えていて、うまく決めてくれて良かったですね」と振り返りつつ、「これからが大事。そこにフォーカスしていきたいです」と冷静さを失わず、課題も口にした。

「今後もやるべきことは変わらないと思いますし、自分の武器を出していきながら、自分の課題である攻撃面で違いだったり、変化というのを見せられればいい」