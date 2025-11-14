堂安律、得意なコースからの一撃に「あの角度は目をつぶって打っても入る」。強豪ガーナ撃破も「試合中に『時差がきついわ』と…」

日本代表の堂安律が、ガーナ戦での2点目について振り返った。

日本は17日、キリンチャレンジカップ2025でガーナと豊田スタジアムで対戦。16分に南野拓実が決めて先制点を奪うと、60分には久保建英からパスを受けた堂安がボックス右から左足を振り抜いて、ニアサイドに突き刺した。最後までガーナに反撃を許さず、2-0で勝利を収めた。

貴重な追加点を奪った堂安。「ペナルティエリア内で受けられたのが、あの試合1回だけだったので、受けたらシュートを打とうかなと思っていました」と回想すると、「速い振りでコンパクトに打てたので、練習通りというかイメージ通りでした」とゴールシーンを振り返った。

右サイドからの左足のシュートは、自身の最大の武器。本人も「あの角度は目をつぶって打っても入るので。得意なコースですし」と自信をのぞかせる。

アフリカ予選を無敗で終えたガーナ相手にゴール。しかし、「相手もかなりコンディションが悪かったと思いますし、試合中に相手と話していても『時差がきついわ』とか言っていたので、僕たちも感じているコンディションのきつさを彼らはそれ以上に感じていると思います」と試合中のエピソードを交えながら、相手も万全ではなかったことを強調した。

それでも「そこはお互いがベストな状態で戦えたわけではないと思いますけど、チームとして積み重ねることは少しずつできてきていると思います」と一定の満足感を示した。