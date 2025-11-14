技ありシュートで追加点の堂安律「得意なコース。あそこで受けられれば、決められる自信はある」

日本代表の堂安律が、ガーナ代表戦でのゴールを喜んだ。

日本は17日、キリンチャレンジカップ2025でガーナと豊田スタジアムで対戦。16分にボール奪取した佐野海舟のラストパスを南野拓実が決めて先制点を奪うと、60分にはボックス右から堂安が左足を振り抜いて、ニアサイドを射抜いた。終盤には初招集の北野颯太と後藤啓介がデビューを果たすなど、順調な試合運びでアフリカの強豪を下した。

試合後、貴重な追加点を奪った堂安は、フラッシュインタビューに応じ、「得意なコースなので、あそこで受けられれば、決められる自信はあります。ゴールできてよかったと思います」とゴールを振り返った。

守備面でも貢献しながらもゴールを奪ったことについて、「守備はこのチームで欠かせないタスクとなっています。そこはやりながらも攻撃で違いを出すためにピッチに出ていると思います。今日は得点という結果でチームに貢献できてよかったと思います」とコメントした。

「今日はブラジル戦の後ということで、また違ったプレッシャー、サッカーの波を止めないように選手は必死にプレーしました。勝利という形で皆さんにお届けすることができて良かったと思うので、これからも応援よろしくお願いいたします」