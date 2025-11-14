ガーナ代表指揮官、日本代表で印象に残った選手は？「守るのが難しかった」

ガーナ代表のオットー・アッド監督が日本代表との試合で敗戦後、ショックを述べた。代表公式サイトが伝えている。

日本代表は14日、キリンチャレンジカップ2025でガーナ代表を豊田スタジアムに迎え、2-0で勝利した。敗れたガーナのアッド監督は「まず最初に、日本に祝福を。良いチームで、よくプレーした」と認め、こう続けた。

「相手がトランジションに優れていることは分かっていたので、ビルドアップ中にボールを失わないことが重要でした。カウンタープレッシングは非常に良かったです。ビルドアップでボールを失うというミスを犯してしまったのは少し残念です。相手がとても速いことは分かっていました。ボールを奪ったら、ストライカーたちはプレーのテンポが非常に速く、良い走りを見せます。ですから、彼らは1-0でリードしていました。当然の勝利だったと言わざるを得ません。全体的に見て、彼らの方がシュート数が多かったです。ボールポゼッションはほぼ互角でしたが、シュート数は彼らの方が多かったです。ですから、全体的に見て、当然の勝利でした」

また、日本代表について「センターバックのプレーは非常に良かった」と鈴木淳之介ら3人のCBの好パフォーマンスを認め、「ウイングのプレーもすでに知っています」とし、守る難しさを明かした。

「通常、前線でより強くプレスをかければ、彼らが中盤のプレーに入るのはそれほど簡単ではありません。しかし、彼らは中盤と連携し、プレーし、中に入ってオーバーロードを作り出し、これは守るのが難しかったです。彼らはボールを非常に確実に保持し、それからプレーを切り替えました。そして、確かに、彼らには1対1の状況で優れたウイングがいました。もう1人が中に入ってプレーを切り替え、ラインに出て行きます。そして、私たちは後半にそれをよりうまくコントロールできたと言わざるを得ません」

試合では田中碧のシュートを防ごうとしたMFフランシスが負傷交代。「とても深刻な怪我をしたので少し心配しています。サッカーではこのようなことは起こり得ると承知していますが、本当に深刻な怪我だったので、それほど深刻にならないように祈るばかりです」と話しつつ、こうも続けた。

「ご覧の通り、私たちの滞在は全体的にとても素晴らしかったです。日本の皆さんはとても礼儀正しい。これは普通のことではありません。選手が私たちの選手だけでなく、コーチである私にも謝罪に来てくれたことに、本当に感謝しています。私たちはこのような行動を当然のこととは思っていません。これは日本における非常に良い教育だと思います。選手がただ謝罪してくれるだけでも大きな意味があり、私は彼に本当に感謝していると伝えました」