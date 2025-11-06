アルゼンチン代表が11月メンバーにメッシら24選手を選出。新顔2人、GK2人体制に

アルゼンチンサッカー協会（AFA）は6日、11月の代表ウィークに臨む同国メンバー24選手を発表した。
アルゼンチンは今月14日にルアンダでアンゴラ代表との国際親善試合に臨む。メンバーではチームの顔であり、キャプテンのインテル・マイアミFWリオネル・メッシをはじめ、アトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレス、インテルFWラウタロ・マルティネス、リヴァプールMFアレクシス・マクアリスター、チェルシーMFエンソ・フェルナンデスら軸が順当にリスト入りした。
そのなかで、ストラスブールFWホアキン・パニチェッリとベンフィカMFジャンルカ・プレスティアーニが新顔として初招集。初キャップを目指すコモMFマクシモ・ペローネらが代表返り咲きを果たした。一方で、今活動でのGK陣はクリスタル・パレスGKワルテル・ベニテスとマルセイユGKヘロニモ・ルジの2人体制となり、アストン・ヴィラGKエミリアーノ・マルティネスが選外となった。
以下がメンバーとなる。
GK
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ/フランス）
ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス/イングランド）
DF
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
フアン・フォイス（ビジャレアル/スペイン）
クリスティアン・ロメロ（トッテナム/イングランド）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ/ポルトガル）
マルコス・セネシ（ボーンマス/イングランド）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン/フランス）
MF
ヴァレンティン・バルコ（ストラスブール/フランス）
アレクシス・マクアリスター（リヴァプール/イングランド）
マクシモ・ペローネ（コモ/イタリア）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ/アメリカ）
エンソ・フェルナンデス（チェルシー/イングランド）
チアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ジオヴァニ・ロ・チェルソ（レアル・ベティス/スペイン）
ニコラス・パス（コモ/イタリア）
ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ/ポルトガル）
FW
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ/アメリカ）
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ニコラス・ゴンサレス（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ラウタロ・マルティネス（インテル/イタリア）
ホセ・マヌエル・ロペス（パウメイラス/ブラジル）
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー/スペイン）
ホアキン・パニチェッリ（ストラスブール/フランス）