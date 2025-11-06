アルゼンチン代表が11月メンバーにメッシら24選手を選出。新顔2人、GK2人体制に

アルゼンチンサッカー協会（AFA）は6日、11月の代表ウィークに臨む同国メンバー24選手を発表した。

アルゼンチンは今月14日にルアンダでアンゴラ代表との国際親善試合に臨む。メンバーではチームの顔であり、キャプテンのインテル・マイアミFWリオネル・メッシをはじめ、アトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレス、インテルFWラウタロ・マルティネス、リヴァプールMFアレクシス・マクアリスター、チェルシーMFエンソ・フェルナンデスら軸が順当にリスト入りした。

そのなかで、ストラスブールFWホアキン・パニチェッリとベンフィカMFジャンルカ・プレスティアーニが新顔として初招集。初キャップを目指すコモMFマクシモ・ペローネらが代表返り咲きを果たした。一方で、今活動でのGK陣はクリスタル・パレスGKワルテル・ベニテスとマルセイユGKヘロニモ・ルジの2人体制となり、アストン・ヴィラGKエミリアーノ・マルティネスが選外となった。

以下がメンバーとなる。

GK

ヘロニモ・ルジ（マルセイユ/フランス）

ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス/イングランド）

DF

ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリー/スペイン）

フアン・フォイス（ビジャレアル/スペイン）

クリスティアン・ロメロ（トッテナム/イングランド）

ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ/ポルトガル）

マルコス・セネシ（ボーンマス/イングランド）

ニコラス・タグリアフィコ（リヨン/フランス）

MF

ヴァレンティン・バルコ（ストラスブール/フランス）

アレクシス・マクアリスター（リヴァプール/イングランド）

マクシモ・ペローネ（コモ/イタリア）

ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ/アメリカ）

エンソ・フェルナンデス（チェルシー/イングランド）

チアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリー/スペイン）

ジオヴァニ・ロ・チェルソ（レアル・ベティス/スペイン）

ニコラス・パス（コモ/イタリア）

ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ/ポルトガル）

FW

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ/アメリカ）

ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリー/スペイン）

ニコラス・ゴンサレス（アトレティコ・マドリー/スペイン）

ラウタロ・マルティネス（インテル/イタリア）

ホセ・マヌエル・ロペス（パウメイラス/ブラジル）

フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー/スペイン）

ホアキン・パニチェッリ（ストラスブール/フランス）