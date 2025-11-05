マンチェスター・Cがドルトムントとの無敗対決を4ゴール快勝！ ハーランドが古巣に恩返し弾

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節が5日に行われ、ここまで無敗同士（ともに2勝1分け）のマンチェスター・シティとドルトムントがエティハド・スタジアムで対戦した。

3試合を消化して9位のマンチェスター・Cと8位のドルトムントによる一戦。古巣戦となるマンチェスター・C主砲のアーリング・ハーランドもスタートから出場した試合はドルトムントのいい入りが光る立ち上がりになる。

だが、徐々にマンチェスター・Cペースに傾き、22分にタイアニ・ラインデルスのパスをバイタルエリア右で受けたフィル・フォーデンが左足コントロールショットをゴール左に。マンチェスター・Cが先制に成功する。

先手を奪って勢いづき始めるマンチェスター・Cは29分、ジェレミー・ドクがボックス左深くまで縦に仕掛けてから折り返すと、ファーのハーランドが左足ダイレクトで叩き込み、追加点を奪取。このまま試合を折り返す。

ハーフタイムを挟み、反撃を試みたドルトムントだが、次のゴールもマンチェスター・C。57分、ラインデルスのパスをバイタルエリア中央で受けたフォーデンが狭いスペースで巧みに前を向き、左足でゴール左隅に決めた。

追いすがるドルトムントは65分、セール・ギラシがボックス右から右足でフィニッシュ。続く68分にカリム・アデイェミが鋭いターンから左足を振り抜いていくシーンもあったが、いずれもネットを揺らすには至らず。

それでも、ドルトムントは72分に右からの折り返しにニアのヴァルデマール・アントンが左足で合わせて1点を返すと、75分にユリアン・リエルソン、76分にアデイェミと立て続けにチャンス。ここにきて反撃ムードが強まる。

守りに回るシーンが増え始めたマンチェスター・Cだが、ハーランドを下げるなど、試合を締めにかかる交代策にも打って出てなか、90＋1分にラヤン・シェルキがボックス中央からゴール右隅にダメ押し弾で勝負あり。

4-1で勝利したマンチェスター・Cはこれで今大会初の2連勝を達成。無敗も継続した。