2025年J2リーグ「優秀選手賞」受賞選手37名が決定！J2優勝＆J1初昇格の水戸から最多8名

Jリーグは16日、今季J2の「優秀選手賞」受賞選手37名を発表した。

水戸ホーリーホックの優勝で幕を閉じ、2位V・ファーレン長崎とJ1昇格プレーオフを勝ち抜いたジェフユナイテッド千葉がJ1昇格を決めた今季のJ2。

JリーグはJ2全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに、「優秀選手賞」受賞選手37名を決定。なお、最優秀選手賞（J2）、ベストイレブン（J2）は12月22日に開催する「2025 J2リーグアウォーズ」において発表、表彰される。

「2025J2リーグアウォーズ」の模様は、同日19時00分（予定）よりJリーグ公式YouTubeチャンネルおよびDAZNにて配信される。

「優秀選手賞」受賞者は以下の通り。

■「優秀選手賞」受賞者

●GK

林 彰洋 ベガルタ仙台

西川 幸之介 水戸ホーリーホック

笠原 昂史 RB大宮アルディージャ

ホセ・スアレス ジェフユナイテッド千葉

田中 颯 徳島ヴォルティス

後藤 雅明 V・ファーレン長崎

●DF

西野 奨太 北海道コンサドーレ札幌

飯田 貴敬 水戸ホーリーホック

板倉 健太 水戸ホーリーホック

大崎 航詩 水戸ホーリーホック

大森 渚生 水戸ホーリーホック

鷹啄 トラビス 水戸ホーリーホック

市原 吏音 RB大宮アルディージャ

ガブリエウ RB大宮アルディージャ

エウシーニョ 徳島ヴォルティス

山田 奈央 徳島ヴォルティス

●MF

近藤 友喜 北海道コンサドーレ札幌

高嶺 朋樹 北海道コンサドーレ札幌

郷家 友太 ベガルタ仙台

石渡 ネルソン いわきFC

齋藤 俊輔 水戸ホーリーホック

津久井 匠海 RB大宮アルディージャ

イサカ ゼイン ジェフユナイテッド千葉

髙橋 壱晟 ジェフユナイテッド千葉

椿 直起 ジェフユナイテッド千葉

倍井 謙 ジュビロ磐田

浅倉 廉 藤枝MYFC

横山 夢樹 FC今治

新井 晴樹 サガン鳥栖

マテウス ジェズス V・ファーレン長崎

山口 蛍 V・ファーレン長崎

●FW

渡邉 新太 水戸ホーリーホック

カプリーニ RB大宮アルディージャ

山本 桜大 レノファ山口FC

ルーカス バルセロス 徳島ヴォルティス

マルクス ヴィニシウス FC今治

神代 慶人 ロアッソ熊本