2025年J2リーグ「優秀選手賞」受賞選手37名が決定！J2優勝＆J1初昇格の水戸から最多8名

Jリーグは16日、今季J2の「優秀選手賞」受賞選手37名を発表した。
水戸ホーリーホックの優勝で幕を閉じ、2位V・ファーレン長崎とJ1昇格プレーオフを勝ち抜いたジェフユナイテッド千葉がJ1昇格を決めた今季のJ2。
JリーグはJ2全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに、「優秀選手賞」受賞選手37名を決定。なお、最優秀選手賞（J2）、ベストイレブン（J2）は12月22日に開催する「2025 J2リーグアウォーズ」において発表、表彰される。
「2025J2リーグアウォーズ」の模様は、同日19時00分（予定）よりJリーグ公式YouTubeチャンネルおよびDAZNにて配信される。
「優秀選手賞」受賞者は以下の通り。
■「優秀選手賞」受賞者
●GK
林 彰洋 ベガルタ仙台
西川 幸之介 水戸ホーリーホック
笠原 昂史 RB大宮アルディージャ
ホセ・スアレス ジェフユナイテッド千葉
田中 颯 徳島ヴォルティス
後藤 雅明 V・ファーレン長崎
●DF
西野 奨太 北海道コンサドーレ札幌
飯田 貴敬 水戸ホーリーホック
板倉 健太 水戸ホーリーホック
大崎 航詩 水戸ホーリーホック
大森 渚生 水戸ホーリーホック
鷹啄 トラビス 水戸ホーリーホック
市原 吏音 RB大宮アルディージャ
ガブリエウ RB大宮アルディージャ
エウシーニョ 徳島ヴォルティス
山田 奈央 徳島ヴォルティス
●MF
近藤 友喜 北海道コンサドーレ札幌
高嶺 朋樹 北海道コンサドーレ札幌
郷家 友太 ベガルタ仙台
石渡 ネルソン いわきFC
齋藤 俊輔 水戸ホーリーホック
津久井 匠海 RB大宮アルディージャ
イサカ ゼイン ジェフユナイテッド千葉
髙橋 壱晟 ジェフユナイテッド千葉
椿 直起 ジェフユナイテッド千葉
倍井 謙 ジュビロ磐田
浅倉 廉 藤枝MYFC
横山 夢樹 FC今治
新井 晴樹 サガン鳥栖
マテウス ジェズス V・ファーレン長崎
山口 蛍 V・ファーレン長崎
●FW
渡邉 新太 水戸ホーリーホック
カプリーニ RB大宮アルディージャ
山本 桜大 レノファ山口FC
ルーカス バルセロス 徳島ヴォルティス
マルクス ヴィニシウス FC今治
神代 慶人 ロアッソ熊本