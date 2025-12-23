FC東京と「BLACKPINK」が夢のコラボ！東京ドーム公演を記念して全7種のグッズが販売

FC東京と人気音楽グループ「BLACKPINK」のコラボグッズが販売される。

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人であるファナティクス・ジャパン合同会社（以下「ファナティクス・ジャパン」)は、2026 年1月16日に開催される4人組ガールズグループ「BLACKPINK」のワールドツアー『BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> INTOKYO』東京ドーム公演を記念して、「読売ジャイアンツ」及び「FC東京」と「BLACKPINK」 のコラボグッズをファナティクス・ジャパン公式ストアならびに各チームの公式オンラインストアにて、同年1月8日正午より販売する。

東京をホームタウンとするスポーツチームと「BLACKPINK」との特別なコラボレーションは、シグネチャーカラーの”BLACK”×”PINK”を取り入れたデザインで、スポーツチームのユニフォームの企画、製造、販売まで一貫している同社だからこそ、ワッペンなど細部までこだわった仕様となっている。

FC東京とのコラボはコンフィットTシャツ、フーディーに加え、サッカーグッズの定番であるジャガードマフラータオルなど全7種。「BLACKPINK」と東京を代表する人気チームによる”夢のコラボレーション”に注目が集まる。